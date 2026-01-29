Marele meci va fi găzduit de Besiktas Park din Istanbul, iar atmosfera se anunță incendiară. Cu mai puțin de două luni înaintea duelului de la baraj, portarul turc Mert Gunok (36 de ani) a prefațat partida.



Ce spune portarul Mert Gunok înaintea barajului Turcia - România



Turcia nu s-a mai calificat de 24 de ani la un Campionat Mondial. Portarul naționalei, Mert Gunok, este convins că actuala generației va opri această serie nefastă:



"Este vorba despre noi, nu despre adversar. Acum mai avem două meciuri. Dacă ne jucăm fotbalul și ne impunem planul, numele adversarului nu contează. Al doilea meci din baraj, jucat în deplasare, poate părea ca o finală, dar totul se joacă pe teren. Am câștigat de multe ori în deplasare. Dacă o să avem ritmul obișnuit, nu mai contează dacă jucăm acasă sau n deplasare.



După tragerea la sorți pentru grupe, toată lumea a zis că trebuie să ajungem la acest Campionat Mondial. Dacă reușim, cred cu adevărat că putem ajunge departe.



Nu există niciun motiv pentru care această generație să nu pună capăt secetei. Avem un grup foarte bun de jucători și un antrenor foarte bun. Pentru mine, pe măsură ce mă apropii de ultimii ani ai carierei, participarea la un Campionat Mondial ar fi cea mai mare realizare.



Jucăm cu aproape același lot de mult timp. Asta este uriaș pentru o echipă națională. Există acum o adevărată unitate în afara terenului, iar acest lucru începe să se vadă și pe teren", a declarat Mert Gunok, citat de Daily Sabah.



Cum arată grupele CM 2026



Campionatul Mondial din această vară va fi primul la care participă 48 de echipe. Meciurile din SUA, Mexic și Canada se vor disputa în perioada 11 iunie – 19 iulie 2026.



Dacă se va califica la Mondial, România va evolua în Grupa D, alături de SUA, Paraguay și Australia.



Grupa A: Mexic, Africa de Sud, Coreea de Sud, Danemarca / Macedonia de Nord / Cehia / Irlanda



Grupa B: Canada, Italia / Irlanda de Nord / Țara Galilor / Bosnia, Qatar, Elveția



Grupa C: Brazilia, Maroc, Haiti, Scoția



Grupa D: SUA, Paraguay, Australia, Turcia / România / Slovacia / Kosovo



Grupa E: Germania, Curacao, Coasta de Fildeș, Ecuador



Grupa F: Olanda, Japonia, Ucraina / Suedia / Polonia / Albania, Tunisia



Grupa G: Belgia, Egipt, Iran, Noua Zeelandă



Grupa H: Spania, Capul Verde, Arabia Saudită, Uruguay



Grupa I: Franța, Senegal, Irak / Bolivia / Surinam, Norvegia



Grupa J: Argentina, Algeria, Austria, Iordania



Grupa K: Portugalia, Noua Caledonie / Jamaica / Congo, Uzbekistan, Columbia



Grupa L: Anglia, Croația, Ghana, Panama

