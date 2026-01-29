Scorul a fost deschis de mijlocaşul român Vlad Dragomir (17), cu un şut fantastic de la 30 de metri.

FC Pafos și-a încheiat parcursul său mai mult decât onorabil ca debutantă în Champions League cu o victorie clară, 4-1 cu Slavia Praga.

Celelalte goluri ale ciprioţilor au fost reuşite de Bruno Felipe (53), Anderson Silva (84) şi Mislav Orsic (87).

Pentru cehi, care au jucat ultima jumătate de oră în inferioritate numerică (Jan Boril eliminat '59), a marcat Stepan Chaloupek (44).

Vlad Dragomir (26 de ani) a fost integralist în acest meci și a încheiat un sezon european totuși foarte bun pentru Pafos, chiar dacă ciprioții au încheiat faza ligii pe locul 26, la egalitate de puncte (9, după două victorii, trei egaluri și trei înfrângeri) însă cu ultimele două echipe calificate în play-off-ul pentru optimile de finală.

Românul a jucat titular în absolut toate partidele (8 în faza ligii, plus alte 6 în preliminariile UCL), a marcat golul serii în ultima etapă și a fost în mai multe rânduri căpitanul lui Pafos (inclusiv în ultimele două meciuri din faza ligii, 0-1 cu Chelsea pe Stamford Bridge și acest 4-1 de pe teren propriu cu Slavia Praga).

UEFA a făcut anunțul despre Vlad Dragomir după "bijuteria" românului din Champions League



UEFA l-a nominalizat pe Vlad Dragomir la premiul pentru golul etapei din Champions League.

Românul va avea însă o misiune dificilă, printre nominalizați numărându-se și portarul ucrainean Anatoliy Trubin, care a înscris pentru Benfica Lisabona la ultima fază din meciul cu Real Madrid (4-2).

Clasamentul final din Champions League

