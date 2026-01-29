Roș-albaștrii sunt pe locul 11 în clasament, cu 31 de puncte, la cinci lungimi în urma Oțelului, ocupanta locului șase, ultima poziție de play-off.

Dorin Goian crede că e nevoie de o revoluție la FCSB

Dorin Goian a analizat situația dezastruoasă de la FCSB și a ajuns la concluzia că trebuie făcute niște schimbări masive la gruparea roș-albastră, la care a evoluat în perioada 2004-2009.

Fostul fundaș este de părere că în vară, după un sezon foarte bun și o serie de performanțe europene, FCSB ar fi trebuit să înceapă o reformare a lotului și să transfere câțiva jucători tineri care să aducă un suflu nou la echipă.

”La finalul sezonului anterior aș fi încercat să aduc 3-4 jucători tineri, să ofer un suflu nou. Uite că nu s-a întâmplat asta, iar FCSB pare o echipă blocată acum, psihic, fizic, din punctul de vedere al încrederii. Lucrurile astea se văd. Probabil la finalul acestui campionat va trebui să se ia măsuri și câțiva jucători să fie schimbați”, a spus Dorin Goian la GSP.

Dorin Goian: ”Nu mi-a plăcut niciodată de Ngezana!”

Dorin Goian susține că Risto Radunovic și Vali Crețu ar trebui schimbați, pentru că ambii au ajuns la o vârstă destul de înaintată și nu se mai ridică la înălțimea așteptărilor.

Goian crede că și Siyabonga Ngezana ar trebui să plece, însă în cazul sud-africanului problema nu se datorează vârstei, ci faptului că, în opinia lui Goian, Ngezana nu a fost niciodată un fotbalist de nivelul lui FCSB.

”Poate Radunovic, care nu cred că mai e ce trebuie, ar trebui găsit un fundaș stânga nou. Poate Ngezana, care a avut un sezon șters. Poate Crețu, pentru că a ajuns la o vârstă. Mi-e greu să cred că va mai reuși Crețu să revină la forma sportivă din sezonul trecut, când a atins nivelul maxim din carieră. Mie nu mi-a plăcut niciodată Ngezana. A avut o perioadă mai bună, când juca mai bine, probabil era în media echipei, care juca foarte bine. Când echipa joacă bine, asta îți dă încredere, sunt rezultate și atunci jocul tău e diferit.

Este un fotbalist bun, dar dacă m-ați fi pus să aleg între Ngezana și Dawa, l-aș fi ales pe Dawa, chiar dacă și el a greșit în multe momente. Dawa a marcat goluri importante, contează să ai stoperi care să înscrie 3-4 goluri pe sezon. Are un joc foarte bun de cap, este un fotbalist puternic, mai greșește, dar aș fi mers pe el.

Ngezana nu are o viteză impresionantă, cum mulți fundași nu au. Asta se poate regla cu un plasament bun și cu inteligență în joc. Nu e fundașul care să contribuie foarte mult la construcție sau să aibă un serviciu senzațional. Nu mi s-a părut un jucător extraordinar. Unul bun, dar nu unul care să mă impresioneze, să spun că a fost top. A făcut meciuri bune, dar era în nota echipei”, a mai spus Dorin Goian.

