Gigi Becali a „reușit“ să distrugă foarte mulți jucători de când patronează FCSB. Aici, se plătesc cele mai mari salarii din țară, însă cu prețul tolerării atacurilor unui conducător, gata să-și critice propria echipă după primul rezultat nefavorabil.

În acest sezon cu foarte multe nereușite, un „client“ al latifundiarului din Pipera a devenit Ștefan Târnovanu (25 de ani). N-a contat că vorbim despre un fotbalist aflat în circuitul naționalei, cu o cotă excelentă de piață, de 4,5 milioane de euro, potrivit transfermarkt.com. Și nici măcar faptul că, în ultimele sezoane, Târnovanu a avut multe prestații bune, la FCSB.

Goalkeeper-ul de 1,97 de metri a căzut, treptat, în dizgrația lui Becali până când și-a pierdut locul în echipa de start în fața puștiului Matei Popa (18 ani). Acesta are și avantajul că, atunci când e titularizat, asigură prezența fotbalistului sub 21 de ani în formația roș-albastră.

Revenind la Târnovanu, acesta e cu moralul la pământ, în momentul de față. Atât din cauza pierderii echipei de start, cât și din cauza felului în care a fost tratat de patronul Gigi Becali. Dezvăluirea a făcut-o chiar Mihai Pintilii, antrenor al FCSB-ului până acum câteva zile, în cadrul emisiunii de la Prima Sport.

„Unul din ei (n.r. - jucătorii afectați de criticile patronului) era Târnovanu, care era afectat. Deşi pare că nu, e foarte sensibil. Sunt mulţi în vestiar. E foarte greu pentru un antrenor să-l motivezi. E bosumflat, nu mai dă 100% şi aici trebuie să intervi. Şi pe mine m-a criticat şi îmi era greu“, a admis Pintilii.