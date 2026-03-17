Cristian Pustai a revenit în fotbal, după despărțirea de Ceahlăul Piatra Neamț, mutare anunțată de Sport.ro încă din luna ianuarie.
Tehnicianul a fost prezentat oficial de CSM Olimpia Satu Mare, club aflat în lupta pentru evitarea retrogradării din Liga 2.
Formația din nord-vestul țării a anunțat cooptarea antrenorului într-un mesaj publicat pe rețelele oficiale, însă fără a preciza clar funcția pe care acesta o va ocupa în cadrul clubului.
„Clubul nostru anunță alăturarea reputatului tehnician Cristian Pustai proiectului fotbalistic al echipei noastre. Suntem încrezători că expertiza și profesionalismul său vor întări echipa și vor juca un rol esențial în atingerea obiectivelor stabilite pentru acest sezon. Bine ați venit și mult succes, Domnule Profesor!”, au transmis oficialii clubului.