OFICIAL Cristi Pustai a semnat: „Bine ați venit, Domnule Profesor!”

Cristian Pustai is back!

Cristian Pustaicsm satu mareCeahlaul Piatra Neamt
Cristian Pustai a revenit în fotbal, după despărțirea de Ceahlăul Piatra Neamț, mutare anunțată de Sport.ro încă din luna ianuarie.

Tehnicianul a fost prezentat oficial de CSM Olimpia Satu Mare, club aflat în lupta pentru evitarea retrogradării din Liga 2.

Formația din nord-vestul țării a anunțat cooptarea antrenorului într-un mesaj publicat pe rețelele oficiale, însă fără a preciza clar funcția pe care acesta o va ocupa în cadrul clubului.

„Clubul nostru anunță alăturarea reputatului tehnician Cristian Pustai proiectului fotbalistic al echipei noastre. Suntem încrezători că expertiza și profesionalismul său vor întări echipa și vor juca un rol esențial în atingerea obiectivelor stabilite pentru acest sezon. Bine ați venit și mult succes, Domnule Profesor!”, au transmis oficialii clubului.

Cristi Pustai va avea misiune grea la Satu Mare

Situația este însă una „specială”. În actualul sezon, Pustai a mai antrenat două echipe din Liga 2, pe Gloria Bistrița și pe Ceahlăul Piatra Neamț. 

Conform regulamentului FRF privind statutul antrenorului, un tehnician poate semna într-un an competițional maximum două contracte ca antrenor principal în aceeași ligă.

Din acest motiv, Pustai nu ar avea dreptul să stea pe banca tehnică sau să ofere indicații oficiale în timpul meciurilor.

Echipa a încheiat sezonul regulat pe locul 21, cu doar 14 puncte, iar în Grupa B din play-out ocupă ultima poziție, direct retrogradabilă. 

Prima partidă din play-out pentru noua echipă a lui Pustai va avea loc în deplasare, contra liderului grupei, CSM Reșița.

Marea temere a statelor NATO, chemate de Trump să intervină militar în strâmtoarea Ormuz. Ce spun liderii Alianței
