Fără Van de Ven și Romero, indisponibili, Radu Drăgușin a făcut cuplu în centrul defensivei lui Spurs cu austriacul Kevin Danso. Tottenham s-a văzut condusă din minutul 18, după lovitura liberă a lui Dominik Szoboszlai, însă Richarlison a egalat în minutul 90.

Radu Drăgușin, intervievat de BBC după Liverpool - Tottenham 1-1

Drăgușin, care a părut destul de nesigur în prima repriză, dar și-a ridicat nivelul cu trecerea timpului, a acordat un interviu pentru BBC după partida de pe Anfield. Internaționalul român a vorbit despre importanța punctului obținut de Tottenham, care venea după 5 eșecuri consecutive în Premier League.

"Niciun punct nu se obține ușor în Premier League, iar asta s-a demonstrat și astăzi. Știam că vom practica un joc mai defensiv aici, pe Anfield și e bine că nu am primit și al doilea gol. Am rămas în meci, l-am gestionat bine, iar punctul obținut este uriaș pentru noi.

Am primit gol devreme, dar nu mai aveam nimic de pierdut. Am muncit din greu, am alergat, am crezut și am fost răsplătiți la final.

Astăzi a fost prima dată când am jucat alături de Kevin Danso. Suntem un grup de jucători care dă totul, indiferent dacă jucăm sau nu. Toți vrem să luptăm pentru acest club, de la cel mai tânăr până la cel mai în vârstă.

E dificil să schimbi antrenorii în mijlocul sezonului, iar acum avem o abordare diferită. Astăzi am arătat însă un progres pentru că am fost solizi pe faza defensivă, mai ales contra unui Liverpool care are un atac foarte puternic.

De fiecare dată când joc pentru Tottenham îmi doresc să lupt pentru acest club. Au fost câteva săptămâni foarte dificile, însă știm că putem să o scoatem la capăt. Nivelul de încredere a fost destul de scăzut, însă astăzi e mai bine. În sfârșit reușim să obținem ceva după un joc bun", a spus Radu Drăgușin, pentru BBC Match of the Day.

Pentru Tottenham este un punct uriaș, după 5 eșecuri consecutive în Premier League. Londonezii sunt însă tot pe locul 16, cu 30 de puncte, doar unul deasupra poziției retrogradabile ocupate de West Ham.

VIDEO REZUMAT | Liverpool - Tottenham 1-1, exclusiv pe VOYO