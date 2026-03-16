Având în vedere că Micky van de Ven a fost suspendat, iar Cristian Romero accidentat, cuplul de fundași centrali de la Tottenham a fost format din Radu Drăgușin și Kevin Danso. Stoperul român a fost destul de criticat în presa engleză pentru precipitarea arătată în joc și câteva erori simple comise.

Faza la care Drăgușin i-a provocat o criză de nervi lui Igor Tudor în Liverpool - Tottenham

Elocvente pentru descrierile britanicilor sunt momentele din minutul 35 de pe Anfield, când Radu Drăgușin a greșit de două ori în decurs de numai câteva secunde și i-a provocat o criză de nervi antrenorului Igor Tudor.

Mai întâi, Drăgușin, pus sub presiune de Wirtz, a trimis o minge direct în aut pe faza de construcție a lui Tottenham. La câteva secunde distanță, fundașul l-a pus la pământ pe Gravenberch și i-a oferit o lovitură liberă lui Liverpool de la aproximativ 30 de metri de poarta lui Vicario. Camerele s-au îndreptat imediat către Igor Tudor, care gesticula nervos pe margine.

Drăgușin a avut însă și momente mai bune pe Anfield, în special în repriza secundă, iar la ultima fază a blocat un șut al lui Hugo Ekitike care putea aduce victoria lui Liverpool.

Liverpool a condus cu 1-0 din minutul 18, după lovitura liberă transformată de Dominik Szoboszlai, însă Tottenham a restabilit egalitatea în minutul 90 prin Richarlison, care a profitat de erorile lui Robertson și Gomez.

Pentru Tottenham este un punct uriaș, după 5 eșecuri consecutive în Premier League. Londonezii sunt însă tot pe locul 16, cu 30 de puncte, doar unul deasupra poziției retrogradabile ocupate de West Ham.

