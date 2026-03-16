La 24 de ani, Radu Drăgușin este departe de a dispune de toată experiența necesară pentru a gestiona, de la început și până la final, tensiunea și presiunea unui meci jucat pe Stadionul Anfield.

Integralist în meciul încheiat cu scor egal, 1-1, în ciuda unor crize de nervi provocate antrenorului Igor Tudor, Radu Drăgușin i-a răsplătit controversatului manager încrederea afișată și a salvat punctul, în prelungirile meciului.

Radu Drăgușin, neintimidat de golgheterul clubului Liverpool, Hugo Ekitike

Când golgheterul campioanei la zi în Anglia, Liverpool, Hugo Ekitike s-a întors spre poarta lui Vicario, mai mulți fundași ai lui Spurs au fost tentați să se panicheze, dar nu și internaționalul român.

Amplasat bine, într-o fază critică, în care nu a mai putut fi acuzat de lentoare de reacție ori de mobilitate - principala critică adusă fundașului român, care îi poate fi imputată inclusiv la faza în care i-a oferit lui Mohamed Salah șansa de a înscrie -, Radu Drăgușin a stat ferm pe picioare, a intuit corect unde Ekitike avea să trimită mingea și a oprit-o, după care a degajat-o puternic, într-un stil celebrativ.

A fost una dintre intervențiile cu impact ridicat ale lui Radu Drăgușin, de când a venit la Tottenham, club londonez pentru care a ajuns să adune 33 de apariții în Premier League.

