FOTO EXCLUSIV „Dragonul” de foc cu sânge rece oferă imaginile etapei: Drăgușin, „stâncă” de neclintit, într-o „pictură renascentistă”

Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Radu Drăgușin a fost notat cu 6,4 de WhoScored, nu a mai fost cel mai bun om al lui Tottenham, dar a avut o intervenție care a făcut diferența, în prelungirile jocului de pe Anfield.

La 24 de ani, Radu Drăgușin este departe de a dispune de toată experiența necesară pentru a gestiona, de la început și până la final, tensiunea și presiunea unui meci jucat pe Stadionul Anfield.

Integralist în meciul încheiat cu scor egal, 1-1, în ciuda unor crize de nervi provocate antrenorului Igor Tudor, Radu Drăgușin i-a răsplătit controversatului manager încrederea afișată și a salvat punctul, în prelungirile meciului.

Radu Drăgușin, neintimidat de golgheterul clubului Liverpool, Hugo Ekitike

Când golgheterul campioanei la zi în Anglia, Liverpool, Hugo Ekitike s-a întors spre poarta lui Vicario, mai mulți fundași ai lui Spurs au fost tentați să se panicheze, dar nu și internaționalul român.

Amplasat bine, într-o fază critică, în care nu a mai putut fi acuzat de lentoare de reacție ori de mobilitate - principala critică adusă fundașului român, care îi poate fi imputată inclusiv la faza în care i-a oferit lui Mohamed Salah șansa de a înscrie -, Radu Drăgușin a stat ferm pe picioare, a intuit corect unde Ekitike avea să trimită mingea și a oprit-o, după care a degajat-o puternic, într-un stil celebrativ.

A fost una dintre intervențiile cu impact ridicat ale lui Radu Drăgușin, de când a venit la Tottenham, club londonez pentru care a ajuns să adune 33 de apariții în Premier League.

Tottenham, loc 16 în Premier League, dar un singur punct peste prima echipă de sub linia retrogradării

Dincolo de plusul de moral pe care această intervenție i-l poate oferi, Radu Drăgușin se poate felicita că a securizat un punct care o ține pe Tottenham pe locul 16, dar la un singur punct de locul 18, West Ham, prima echipă sub linia retrogradării.

Remiza de pe Anfield marchează, pentru Tottenham, sfârșitul unei serii de cinci înfrângeri consecutive, în Premier League.

Tottenham nu mai evitase eșecul în Premier League din 1 februarie, când a reușit să obțină un punct pe teren propriu, cu Manchester City, într-un meci în care fotbaliștii lui Pep Guardiola au condus cu 2-0.

Manchester United, Newcastle, Arsenal, Fulham și Crystal Palace sunt cele cinci echipe care au învins-o pe Tottenham, în ultimele șase etape.

