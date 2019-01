Record pentru Liga a 2-a! Liverpool, gata sa plateasca 35 de milioane € pentru un jucator minune din Serie B

Liverpool l-a descoperit pe "noul Pirlo" in liga a doua italiana

Liverpool este in negocieri cu Brescia pentru transferul mijlocasului Sandro Tonali, 18 ani, pe care italienii il considera "noul Pirlo".

Gazzetta dello Sport scrie ca exista discutii intre cele doua cluburi, iar Brescia cere 35 de milioane de euro in schimbul jucatorului de 18 ani.

Patronul Bresciei, Massimo Cellino, spune ca nu doar Liverpool este interesata de Tonali, ci si cluburile mari din Italia: Juventus, Milan, Inter Milano si AS Roma.

"Da, este adevarat ca Roma m-a intrebat de Tonali. Am vorbit cu cei de acolo de cateva ori, dar eu as vrea sa il tin cat mai mult la Brescia pe acest jucator. Daca este pregatit? Nu stiu, are doar 18 ani. Sunt mai multe cluburi interesate, e si Liverpool printre ele."

Daca transferul se va face pe suma ceruta de Brescia, Sandro Tonali va deveni cel mai scump jucator care a plecat vreodata dintr-o liga inferioara.

Sandro Tonali a fost convocat de Roberto Mancini la nationala mare a Italiei, in luna noiembrie, cu ocazia amicalului contra Statelor Unite.