Arne Slot, demis de la Liverpool

În ciuda informațiilor apărute în ultimele săptămâni, potrivit cărora Arne Slot ar beneficia de sprijinul conducerii lui Liverpool, olandezul se va despărți, până la urmă, de gruparea de pe Anfield Road.

Slot va fi demis de la Liverpool, anunță jurnalistul Fabrizio Romano, sâmbătă după-amiază. Decizia vine la capătul unui sezon modest, încheiat fără trofeu și doar cu un loc 5 în Premier League.

Numit succesor al lui Jurgen Klopp în 2024, Arne Slot a avut un prim sezon excelent, reușind să câștige titlul în Premier League. "Cormoranii" s-au prăbușit însă în a doua stagiune cu managerul olandez pe bancă.

La finalul acestui sezon, și doi jucători emblematici de la Liverpool și-au anunțat plecarea: extrema Mohamed Salah (33 de ani) și fundașul stânga Andy Robertson (32 de ani). De asemenea, fundașul francez Ibrahima Konate (27 de ani) ar urma să părăsească și el clubul în această vară, la încheierea contractului.