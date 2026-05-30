Veste pentru Andrei Rațiu! Rayo Vallecano s-a decis: esta gata să semneze

Inigo Perez s-a aflat aproape trei ani pe banca celor de la Rayo Vallecano, iar mandatul său a coincis cu periaoda petrecută de Andrei Rațiu la gruparea din Vallecas. Sub comanda lui Inigo Perez, Rațiu a reușit să se transforme într-un star în Spania și să fie unul dintre cei mai apreciați fundași laterali din lume.

Într-o conferință de presă desfășurată vineri seară, Inigo Perez și-a anunțat plecarea și a transmis că are nevoie de timp pentru a se recupera pentru că a ajuns la epuizare.

Astfel, Rayo Vallecano este nevoită să numească un nou antrenor pe banca tehnică. Oficialii clubului și-ar fi dorit ca Inigo Perez să continue pe banca tehnică, însă tehnicianul a refuzat toate propunerile de prelungire a contractului.

Se pare că cel care îl va înlocui pe banca tehnică pe Inigo Perez este Jagoba Arrasate, fostul antrenor de la Osasuna și Mallorca, este tehnicianul dorit de conducătorii lui Rayo, iar sursa citată scrie că numirea sa este doar o formalitate.

Președintele Martin Presa a anunțat că noul antrenor va continua filosofia implementată de Inigo Perez.

În cariera sa, Jagoba Arrasate a mai antrenat formații precum Numancia, Real Sociedad, Osasuna sau Mallorca. Sezonul trecut a fost demis de la Mallorca după un mandat de un an și jumătate.