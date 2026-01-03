Fostul atacant al Crystal Palace, Christian Benteke, s-a alăturat echipei Al Wahda ca jucător liber, a anunţat, joi, clubul din Liga Profesională din Emiratele Arabe Unite.

„Clubul de fotbal Al Wahda anunţă semnarea contractului cu jucătorul profesionist belgian Christian Benteke, în cadrul planurilor conducerii clubului de a răspunde nevoilor echipei şi de a consolida factorii de succes în etapa următoare”, a declarat Al Wahda într-un comunicat, fără a oferi mai multe detalii.

Născut în Kinshasa, acest atacant şi-a început cariera la Genk în 2007, înainte de a se alătura echipei Aston Villa în 2012. A jucat apoi la Liverpool şi Crystal Palace, înainte de a se alătura echipei DC United în 2022.



Jucătorul în vârstă de 35 de ani a confirmat plecarea sa din echipa americană la începutul săptămânii prin intermediul reţelelor sociale, după trei ani petrecuţi în cadrul clubului.

