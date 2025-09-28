Se spune că UEFA Champions League e cea mai tare competiție intercluburi din lume. Pe bună dreptate. Fotbalul care se practică de aici e de PlayStation, uneori.

Preluând modelul UEFA și alte confederații au tot încercat să creeze niște întreceri, la nivel continental, care să se apropie de ce vedem în Europa. Degeaba însă! Deocamdată, alte turnee de acest gen sunt la ani-lumină de UEFA Champions League. Și, în loc să furnizeze meciuri memorabile, ele dau naștere la niște cazuri care denotă un amatorism incredibil.

Indienii au refuzat deplasarea în Iran!

Un exemplu clar, în acest sens, e ce s-a întâmplat acum în AFC Champions League 2. Aici, marți, ar fi trebuit să aibă loc meciul Sepahan Isfehan (Iran) - Mohun Bagan (India) din etapa a 2-a, în grupa C. Doar că, cu 48 de ore înainte de lovitura de începere, meciul a fost anulat!

Asta deoarece jucătorii echipei indiene au refuzat să facă deplasarea în Iran din motive de... securitate! 25 de fotbaliști de la Mohun Bagan au semnat o scrisoare prin care au anunțat clubul că nu vor să meargă în Iran, considerând că e o deplasare care le pune viețile în pericol. Drept urmare, clubul s-a conformat și a transmis către Confederația Asiatică de Fotbal (AFC) că nu se va prezenta la partida de marți!

Mai mult decât atât, Mohun Bagan a anunțat că va merge la Tribunalul de Arbitraj de la Lausanne (TAS), pentru a-și susține cauza și pentru a demonstra că deplasarea în Iran ar fi fost, într-adevăr, periculoasă! Indienii invocă tensiunile din Orientul Mijlociu.

Deocamdată, Mohun Bogan riscă sancțiuni aspre din partea AFC și, potrivit mai multor surse, clubul riscă să fie exclus din competițiile continentale timp de mai multe sezoane.

