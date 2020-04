Pret de CRIZA pentru Pogba! Real Madrid a intrat pe fir si transferul se va face in vara! Cat cer "diavolii" in schimbul campionului mondial

Paul Pogba va ajunge in cele din urma sub comanda lui Zidane, la Real Madrid.

Campion mondial cu Franta in 2018, Paul Pogba, va ajunge in cele din urma pe Santiago Bernabeu. Mijlocasul de 27 de ani este tinta numarul unu a spaniolilor de la Real Madrid, iar Manchester United este gata sa renunte la jucator in schimbul a mai putin de 100 de milioane de euro, anunta cei din AS.

Potrivit aceleiasi surse, Pogba si-a dat deja acordul pentru transfer, iar tranzactia ar urma sa se finalizeze in vara.

Paul Pogba a sosit pe Old Traford in 2016, cand a fost adus de la Juventus in schimbul a 105 milioane de euro, fiind cel mai scump transfer din lume la acea perioada.