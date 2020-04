"Au fost indeplinite toate conditiile!" Pogba e cu un pas la Real Madrid! Ce suma low-cost vor achita galacticii pentru fotbalistul francez

Paul Pogba ar putea sa semneze cu Real Madrid.

Fotbalistul celor de la Manchester United, Paul Pogba (27 de ani) este dorit de Florentino Perez la Real Madrid de cativa ani, iar din momentul in care Zidane a revenit pe banca madrilenilor, interesul pentru fotbalistul francez a devenit si mai mare.

Fostul international francez, Willy Sagnol, a anuntat trecerea inevitabila a lui Pogba la Real Madrid si spune ca toate conditiile au fost indeplinite. Presa din Italia a scris in repetate randuri ca Pogba se va intoarce la Juventus, dar in cele din urma se pare ca francezul va semna cu Real Madrid.

In anii trecuti, Florentino Perez nu a stat la negocieri pentru a-l aduce pe Pogba din cauza pretului de 200 de milioane de euro pe care United i l-a fixat, in acest moment lucrurile stau complet diferit. Potrivit Marca, Real Madrid va plati doar 40 de milioane de euro pe Pogba, din cauza faptului ca fotbalistul a fost in mare parte accidentat in acest sezon, pentru ca va intra in ultimul an de contract si dar din cauza faptului ca intreaga lume a fost lovita de pandemia de coronavirus.

"Toate conditiile au fost indeplinite. Sper sa il vedem pe Pogba de la nationala Frantei, nu pe Pogbaa de la Manchester United", a declarat Willy Sagnol pentru RMC Sport.

In acest moment, cota lui Pogba se ridica la 80 milioane pe transfermarkt.com