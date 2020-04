ULTIMA ORA | Pogba si-a dat acordul! A fost dorit de Real Madrid si Juventus, dar va juca la un alt colos din Europa

Paul Pogba va juca pentru un club important din Europa.

Paul Pogba (27 de ani) a fost dorit cu insistenta si de Real Madrid si de Juventus. Fotbalistul isi doreste sa plece de la Manchester United, iar potrivit presei spaniole o noua echipa a intrat in cursa pentru starul francez, care de altfel si-ar fi dat acordul sa evolueze pentru acel club.

Mundo Deportivo scrie ca Inter este ultima echipa care a intrat in cursa pentru semnatura lui Pogba si sunt gata sa faca o oferta. Avantajul celor de la Inter este faptul ca la carma echipei se afla Antonio Conte, antrenor cu care Pogba a mai lucrat in perioada in care se afla la Juventus.

Potrivit sursei citate, Conte ar vrea sa lucreze din nou cu Pogba, ba mai mult de atat, starul francez si-ar fi dat deja acordul pentru aceasta mutare.

Pogba mai are contract cu United pana in 2021, ceea ce inseamna ca la vara va intra in ultimul an de contract, iar echipa antrenata de Solskjaer ar trebui sa il vanda la un pret mult mai mic decat pretentiile initiale pentru a nu-l pierde gratis in vara anului viitor.