Răspunsul lui Erik ten Hag când a fost întrebat despre transferul de 500 de milioane de euro al lui Cristiano Ronaldo la Al Nassr

Victoria echipei lui Erik ten Hag a fost adusă de Marcus Rashford, care lăsat pe banca de rezerve din „motive disciplinare”, a marcat în minutul 76, aducând astfel cele trei puncte „diavolilor roșii”, care au încheiat anul 2022 cu trei victorii consecutive, două în campionat și una în EFL Cup.

Manchester United a terminat anul pe locul 4, având rezultate pozitive după plecarea lui Cristiano Ronaldo, care și-a reziliat contractul în urmă cu mai bine de o lună. Superstarul portughez a semnat cu Al Nassr, grupare din Arabia Saudită, un contract care îl transformă în cel mai bine plătit fotbalist al planetei, urmând să încaseze 500 de milioane de euro în doi ani și jumătate petrecuți în Arabia.

Ce a spus Erik ten Hag când a fost întrebat despre Cristiano Ronaldo

Rezilierea contractului a venit în urma interviului exploziv acordat de Cristiano Ronaldo jurnalistului Piers Morgan în care îi ataca pe conducătorii grupării de pe Old Trafford, dar și pe Erik ten Hag, cu care a avut o relație tensionată în startul sezonului.

Tehnicianul l-a și exclus din lot după ce a refuzat să intre pe teren în ultimele minute de joc ale duelului cu Tottenham și a plecat de la stadion înainte de fluierul de final. Întrebat, la finalul meciului cu Wolves, despre transferul lui Cristiano Ronaldo, Erik ten Hag a oferit un răspuns tranșant.

„Nu vorbesc despre trecut. Să vorbim despre viitor”, a declarat Ten Hag conform The Sun.

Explicațiile lui Marcus Rashford pentru sancțiunea disciplinară

La finalul partidei, atacantul de 25 de ani a dezvăluit motivul pentru care Erik ten Hag l-a lăsat pe banca de rezerve.

"Am dormit mai mult, am întârziat. Este o regulă a echipei, o greșeală, se mai poate întâmpla. Am fost dezamăgit să nu joc, dar am înțeles decizia. Mă bucur că am reușit să câștigăm", a declarat Rashford.