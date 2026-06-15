Aflată într-o perioadă în care nu a reușit să își oprească regresul început după ediția 2024 a Jocurilor Olimpice, în care a depășit așteptările și a încheiat competiția cu medalia de argint la gât, croata Donna Vekic (29 de ani, 33 WTA) a făcut un prim pas important în a reveni în elita mondială a tenisului feminin.
Apropiindu-și trofeul de campioană în turneul WTA 500 de la Queen's, Donna Vekic a urcat 44 de locuri în clasament, până pe poziția 33, depășind-o în acest salt inclusiv pe românca Jaqueline Cristian.
Donna Vekic, eliminată din turneul de la Queen's, înainte de a-l câștiga
6-0, 7-6 (6) a fost scorul unei finale nebune câștigate de Donna Vekic, în detrimentul Emmei Răducanu, un rezultat care a dezamăgit publicul-gazdă, venit să asiste la un prim succes semnificativ al britanicei, de la US Open 2021 încoace.
Emma Răducanu a ajuns, în schimb, la a doua finală pierdută consecutiv, ambele, în acest an, după ce, în luna februarie, s-a înclinat, 6-0, 6-2, în fața Soranei Cîrstea, la Cluj-Napoca.
Donna Vekic, campioană într-o săptămână începută cu tratament antibiotic
Dar nu faptul că Emma Răducanu a pierdut cu 6-0 primele seturi ale celor două finale a surprins mai mult decât maniera halucinantă în care Donna Vekic a ajuns să iasă triumfătoare în această competiție.
Într-un scenariu pe care tenisul îl face posibil, Donna Vekic a ajuns să joace pe tabloul principal, deși fusese eliminată în finala calificărilor de Anna Blinkova, sportivă clasată pe locul 106 mondial.
Primind statut de „pierzătoare norocoasă”, Donna Vekic și-a muncit șansa la maximum și a pierdut un singur set în competiția propriu-zisă, în fața Karolinei Pliskova, în sferturi, înainte de a învinge, consecutiv, favoritele gazdelor - Katie Boulter și Emma Răducanu -, în semifinale, respectiv, în finala turneului.
Victoria Donnei Vekic uluiește mai puternic în contextul în care jucătoarea din Croația a luat antibiotice, în primele zile ale competiției, tratament la care corpul său a răspuns în timp util pentru a intra în formă în rundele finale.