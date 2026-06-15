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Aflată într-o perioadă în care nu a reușit să își oprească regresul început după ediția 2024 a Jocurilor Olimpice, în care a depășit așteptările și a încheiat competiția cu medalia de argint la gât, croata Donna Vekic (29 de ani, 33 WTA) a făcut un prim pas important în a reveni în elita mondială a tenisului feminin.

Apropiindu-și trofeul de campioană în turneul WTA 500 de la Queen's, Donna Vekic a urcat 44 de locuri în clasament, până pe poziția 33, depășind-o în acest salt inclusiv pe românca Jaqueline Cristian.

Donna Vekic, eliminată din turneul de la Queen's, înainte de a-l câștiga

6-0, 7-6 (6) a fost scorul unei finale nebune câștigate de Donna Vekic, în detrimentul Emmei Răducanu, un rezultat care a dezamăgit publicul-gazdă, venit să asiste la un prim succes semnificativ al britanicei, de la US Open 2021 încoace.

Emma Răducanu a ajuns, în schimb, la a doua finală pierdută consecutiv, ambele, în acest an, după ce, în luna februarie, s-a înclinat, 6-0, 6-2, în fața Soranei Cîrstea, la Cluj-Napoca.