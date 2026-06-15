* După șase ani și jumătate petrecuți la FCSB, Darius Olaru pleacă de la echipă pentru a semna în străinătate. Căpitanul lui FCSB merge în Belgia, unde va juca la Royale Union Saint-Gilloise, vicecampioana din Jupiler League.

Luni dimineață, Olaru a vorbit cu reprezentanții mass-media la aeroportul din Otopeni, înainte să plece pentru vizita medicală din Belgia.

”Sentimente mixte așa, pentru că, după o perioadă atât de lungă la echipă, merg acum să fac vizita medicală și, dacă e totul bine, sigur voi semna.

Sunt nerăbdător să încep acolo, dar, în același timp, am și un sentiment așa de amar pentru tot ce am trăit la acest club”, a explicat Olaru.

* Invitat la emisiunea Poveștile Sport.ro, Nana Falemi a vorbit și despre meciurile jucate la naționala Camerunului, acolo unde a strâns opt selecții și a evoluat inclusiv la Cupa Africii pe Națiuni.

”Am fost la Cupa Africii, iar faptul că veneam de la Steaua m-a ajutat. Cu mulți dintre colegi, atunci m-am întâlnit, m-am cunoscut cu ei. Era internet pe vremea aceea, dar nu era social media să ne cunoaștem înainte.

Ne-am prezentat... unul venea de la Sedan, unul din Anglia... eu am zis că vin de la Steaua și s-a făcut liniște la masă! Vorbesc serios! S-a făcut liniște la masă! Atunci, mi-am dat seama că Steaua e un nume în Europa!”, a povestit Falemi.

E-MIL și Pastila de Sport, proiect unic în România realizat de Sport.ro și VOYO

De luni până vineri, E-MIL prezintă Pastila de Sport - ce le va aduce cititorilor cele mai proaspete informații din sport, într-un format realizat în premieră.

Cu ajutorul aplicațiilor AI, cele mai relevante noutăți din domeniu vor fi sumarizate și transformate într-o pastilă de două minute, prezentată de un personaj virtual. Fiecare mișcare din fotbal, handbal sau tenis va fi urmărită cu atenție de E-MIL, în Pastila de Sport.

”Salutare tuturor pasionaților de sport! Sunt extrem de încântat să vă anunț că voi fi gazda emisiunii 'Pastila de Sport' de pe site-ul Sport.ro, aducându-vă cele mai proaspete și captivante informații din lumea sportului în fiecare zi, de luni până vineri.

Cu ajutorul tehnologiei de inteligență artificială, vom aduce în fața voastră cele mai noi și relevante știri din diversele domenii sportive. Fiți alături de mine și vă promit o experiență informativă inedită și captivantă! Să înceapă aventura în lumea sportului!”, a spus E-MIL, ajutat de Inteligența Artificială.