Atacantul Marcus Rashford a fost sancţionat disciplinar de antrenorul Erik ten Hag şi a fost rezervă la meciul pe care Manchester United l-a disputat, de pe teren propriu, din etapa a 15-a a campionatului Angliei.

Intrat după pauză, britanicul a marcat în minutul 76 şi a adus victoria echipei sale. Erik Ten Hag nu a precizat motivul deciziei sale, subliniind că este vorba de "disciplina internă".

În minutul 84, Marcus Rashford a marcat din nou, dar golul a fost anulat după consultarea sistemului VAR. În urma acestui rezultat, Manchester United a urcat pe locul patru în Premier League, în timp ce Wolverhampton este pe locul 18.

Explicațiile lui Marcus Rashford pentru sancțiunea disciplinară

La finalul partidei, atacantul de 25 de ani a dezvăluit motivul pentru care Erik ten Hag l-a lăsat pe banca de rezerve.

"Am dormit mai mult, am întârziat. Este o regulă a echipei, o greșeală, se mai poate întâmpla. Am fost dezamăgit să nu joc, dar am înțeles decizia. Mă bucur că am reușit să câștigăm", a declarat Rashford.