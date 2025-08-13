Rasmus Hojlund a spus 'da' și e așteptată oficializarea transferului! Rămâne la cel mai înalt nivel

Rasmus Hojlund a spus da și e așteptată oficializarea transferului! Rămâne la cel mai înalt nivel Premier League
Rasmus Hojlund nu mai este dorit la Manchester United, motiv pentru care e așteptat să semneze cu o nouă echipă.

În aceste zile, în presa din Europa s-a scris mult despre faptul că Manchester United și AC Milan negociază transferul lui Rasmus Hojlund, atacantul adus în 2023 de la Atalanta pentru aproape 78 de milioane de euro. În acest moment, din ultimele informații, italienii de la AC Milan vor un împrumut pe un sezon, cu plata unei sume de 6 milioane de euro și opțiune de cumpărare pentru încă 40 de milioane.

În același timp, Manchester United cere ca salariul de 4 milioane de euro al jucătorului să fie acoperit integral pe perioada împrumutului. Cluburile par aproape de un acord, iar mutarea se poate face în zilele următoare.

Rasmus Hojlund vrea să semneze cu AC Milan și, implicit, să plece de la Manchester United

Hojlund, în vârstă de 22 de ani, ar prefera și el să facă trecerea în Serie A și le-a fi transmis acest aspect oficialilor Milanului. Forma sa nu a impresionat sezonul trecut: doar 10 goluri în 52 de meciuri, iar venirea lui Benjamin Sesko îi poate reduce și mai mult minutele de joc.

Din acest motiv, Hojlund a decis să ia în calcul trecerea la AC Milan, să plece de la Manchester United. Din ultimele informații apărute în spațiul public, 7-8 milioane de euro cere clubul din Premier League pentru împrumut, dar și o sumă importantă pentru o tranzacție totală, între 40 de milioane de euro și 45 de milioane de euro, inclusiv bonusurile.

Manchester United a cheltuit 78 de milioane de euro pentru aducerea lui Rasmus Hojlund

Rasmus Hojlund a mai evoluat pentru FC Copenhaga, Sturm Graz și Atalanta și are 26 de meciuri și 8 goluri pentru Danemarca, fiind cotat la 35 de milioane de euro, deși a fost cumpărat de United cu 78 de milioane de euro, în mai 2023.

  • În sezonul trecut, acesta a bifat 52 de meciuri și 10 goluri în toate competițiile.

