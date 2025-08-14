Spaniolii și restul: topul celor mai bine plătiți antrenori din Premier League (exclusiv pe VOYO)

Trei tehnicieni iberici sunt primii în clasamentul celor mai bine plătiți din campionatul englez de fotbal.
Pep Guardiola, Mikel Arteta și Unai Emery au reușit să schimbe modul în care arată fotbalul practicat de Manchester City, Arsenal, respectiv Aston Villa, în ultimii ani.
Trei spanioli, în topul celor mai bine plătiți antrenori din Premier League
Patronii au remarcat transformările și au ajuns să îi plătească tot mai generos pe spaniolii care par să aducă lumină tactică în Premier League.
Punctul de referință suprem este Pep Guardiola, care încasează aproximativ 23 de milioane de euro anual, în postura de antrenor al clubului Manchester City.
Guardiola și Arteta, în duel direct și în plan financiar
Pe locul doi vine Mikel Arteta, la mică distanță de Guardiola, în urma înnoirii care a avut loc în septembrie 2024. Arteta este cel mai bine plătit antrenor din istoria clubului Arsenal, cu peste 15 milioane de euro primite anual.
Al treilea în ierarhie vine Unai Emery, omul care a purtat-o pe Aston Villa până în sferturile de finală ale Ligii Campionilor. Emery câștigă aproximativ 9,3 milioane de euro în fiecare sezon.
Top 5 este conturat de Arne Slot și Ruben Amorim, care sunt plătiți cu circa 7,6, respectiv 7,5 milioane.
