Spaniolii și restul: topul celor mai bine plătiți antrenori din Premier League (exclusiv pe VOYO)

Spaniolii și restul: topul celor mai bine plătiți antrenori din Premier League (exclusiv pe VOYO) Premier League
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Pep Guardiola conduce clasamentul salariilor încasate de antrenori în Premier League.

TAGS:
Premier LeaguePep GuardiolaMikel ArtetaUnai Emery
Din articol

Trei tehnicieni iberici sunt primii în clasamentul celor mai bine plătiți din campionatul englez de fotbal.

Pep Guardiola, Mikel Arteta și Unai Emery au reușit să schimbe modul în care arată fotbalul practicat de Manchester City, Arsenal, respectiv Aston Villa, în ultimii ani.

Trei spanioli, în topul celor mai bine plătiți antrenori din Premier League

Patronii au remarcat transformările și au ajuns să îi plătească tot mai generos pe spaniolii care par să aducă lumină tactică în Premier League.

Punctul de referință suprem este Pep Guardiola, care încasează aproximativ 23 de milioane de euro anual, în postura de antrenor al clubului Manchester City.

Pep Guardiola

  • Pep guardiola
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Guardiola și Arteta, în duel direct și în plan financiar

Pe locul doi vine Mikel Arteta, la mică distanță de Guardiola, în urma înnoirii care a avut loc în septembrie 2024. Arteta este cel mai bine plătit antrenor din istoria clubului Arsenal, cu peste 15 milioane de euro primite anual.

Al treilea în ierarhie vine Unai Emery, omul care a purtat-o pe Aston Villa până în sferturile de finală ale Ligii Campionilor. Emery câștigă aproximativ 9,3 milioane de euro în fiecare sezon.

Top 5 este conturat de Arne Slot și Ruben Amorim, care sunt plătiți cu circa 7,6, respectiv 7,5 milioane.

  • Toate cele 380 de meciuri din Premier League 2025/26 se văd în direct și în exclusivitate pe VOYO.

Mikel Arteta

  • Mikel arteta
×
ÎNAPOI LA ARTICOL
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Mesaj viral: „Dacă nu ați tras niciodată fermoarul la saci de cadavre, nu ar trebui să decideți cât câștigă asistentele”
Mesaj viral: &bdquo;Dacă nu ați tras niciodată fermoarul la saci de cadavre, nu ar trebui să decideți c&acirc;t c&acirc;știgă asistentele&rdquo;
ULTIMELE STIRI
Chelsea, decizie admirabilă: suma donată pentru familia lui Diogo Jota
Chelsea, decizie admirabilă: suma donată pentru familia lui Diogo Jota
Nu cedează niciun euro! Jucătorul pus pe liber de Becali blochează FCSB: vrea toți banii din contract ca să plece
Nu cedează niciun euro! Jucătorul pus pe liber de Becali blochează FCSB: vrea toți banii din contract ca să plece
Campioana olimpică Rebeca Andrade nu concurează la Campionatele Mondiale de gimnastică! Motivul absenței
Campioana olimpică Rebeca Andrade nu concurează la Campionatele Mondiale de gimnastică! Motivul absenței
Drita - FCSB, LIVE EXCLUSIV pe VOYO de la 21:00 &icirc;n returul decisiv din Europa League! Absențe &rdquo;grele&rdquo; la FCSB
Drita - FCSB, LIVE EXCLUSIV pe VOYO de la 21:00 în returul decisiv din Europa League! Absențe ”grele” la FCSB
M&acirc;ine &icirc;ncepe Premier League, exclusiv pe VOYO! Liverpool vs Bournemouth, un debut cu greutate
Mâine începe Premier League, exclusiv pe VOYO! Liverpool vs Bournemouth, un debut cu greutate
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
MERCATO ANGLIA 2025 | Vezi aici toate transferurile făcute &icirc;n Premier League. EXCLUSIV, pe VOYO!

MERCATO ANGLIA 2025 | Vezi aici toate transferurile făcute în Premier League. EXCLUSIV, pe VOYO!

Transfer bombă: Real Madrid i-a găsit &icirc;nlocuitor lui Luka Modric!

Transfer bombă: Real Madrid i-a găsit înlocuitor lui Luka Modric!

Gigi Becali s-a ținut de cuv&acirc;nt! Ce s-a &icirc;nt&acirc;mplat la sosirea lui FCSB &icirc;n Kosovo

Gigi Becali s-a ținut de cuvânt! Ce s-a întâmplat la sosirea lui FCSB în Kosovo

Florin Tănase, de două ori reclamat! Decarul lui FCSB, chemat să dea explicații

Florin Tănase, de două ori reclamat! Decarul lui FCSB, chemat să dea explicații

PSG - Tottenham 2-2 (4-3 d.l.d.) | Francezii au c&acirc;știgat Supercupa Europei

PSG - Tottenham 2-2 (4-3 d.l.d.) | Francezii au câștigat Supercupa Europei

Rotaru se &icirc;ntrece cu Gigi Becali și la bolizi de lux! Patronul de la Craiova și-a cumpărat o adevărată bestie de jumătate de milion de euro

Rotaru se întrece cu Gigi Becali și la bolizi de lux! Patronul de la Craiova și-a cumpărat o adevărată bestie de jumătate de milion de euro

CITESTE SI
Turismul la urs, fenomen periculos &icirc;n Poiana Brașov: Autoritățile descoperă momeală pusă intenționat pentru animale

stirileprotv Turismul la urs, fenomen periculos în Poiana Brașov: Autoritățile descoperă momeală pusă intenționat pentru animale

Cum a renunțat Jason Momoa la fumat, deși consuma trei pachete de țigări pe zi Sursă: https://www.protv.ro/articol/115644-cum-a-renuntat-jason-momoa-la-fumat-desi-consuma-trei-pachete-de-tigari-pe-zi-pur-si-simplu-am-murit

protv Cum a renunțat Jason Momoa la fumat, deși consuma trei pachete de țigări pe zi Sursă: https://www.protv.ro/articol/115644-cum-a-renuntat-jason-momoa-la-fumat-desi-consuma-trei-pachete-de-tigari-pe-zi-pur-si-simplu-am-murit

Ce vor face unii dezvoltatori imobiliari de teamă să nu le stagneze v&acirc;nzările. &bdquo;Ne așteptăm la un recul&rdquo;

stirileprotv Ce vor face unii dezvoltatori imobiliari de teamă să nu le stagneze vânzările. „Ne așteptăm la un recul”

O t&acirc;nără a aplicat la peste 100 de locuri de muncă &icirc;n c&acirc;teva luni, &icirc;n Australia, și a ajuns la o concluzie dură

stirileprotv O tânără a aplicat la peste 100 de locuri de muncă în câteva luni, în Australia, și a ajuns la o concluzie dură

VIDEO VOYO.RO
UEFA Europa League
FC DRITA - FCSB


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
UEFA Europa League
FCSB - FC DRITA


00:00
UFC
UFC Fight Night: Taira vs Park


00:00
UFC
UFC Fight Night: Whittaker vs De Ridder


00:00
UFC
UFC 318: Holloway vs Poirier 3


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lewis vs. Teixeira


00:00
UFC
UFC 317: Topuria vs Oliveira


00:00
UFC
UFC Fight Night: Hill vs Rountree Jr.


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!