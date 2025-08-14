Spaniolii și restul: topul celor mai bine plătiți antrenori din Premier League (exclusiv pe VOYO)

Trei tehnicieni iberici sunt primii în clasamentul celor mai bine plătiți din campionatul englez de fotbal.

Pep Guardiola, Mikel Arteta și Unai Emery au reușit să schimbe modul în care arată fotbalul practicat de Manchester City, Arsenal, respectiv Aston Villa, în ultimii ani.

Trei spanioli, în topul celor mai bine plătiți antrenori din Premier League

Patronii au remarcat transformările și au ajuns să îi plătească tot mai generos pe spaniolii care par să aducă lumină tactică în Premier League.

Punctul de referință suprem este Pep Guardiola, care încasează aproximativ 23 de milioane de euro anual, în postura de antrenor al clubului Manchester City.

