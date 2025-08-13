CITEȘTE ȘI: MERCATO ANGLIA 2025 | Vezi aici toate transferurile făcute în Premier League. EXCLUSIV, pe VOYO!

Premier League domină piatra transferurilor din fotbalul internaţional în această vară, cu două săptămâni înainte de termenul limită, cluburile engleze cheltuind până în prezent 2,37 miliarde de euro pentru recrutarea de noi jucători, informează EFE.

Liverpool a investit 308 milioane de euro în transferuri



FC Liverpool, campioana en titre a Angliei, este echipa care a investit cel mai mult în actualul mercato, atât ca sumă totală (308 milioane euro), cât şi individual, după ce a plătit 125 de milioane de euro în schimbul internaţionalului german Florian Wirtz (foto) de la Bayer Leverkusen.

Premier League face însă de ceva timp legea în tranzacţiile din lumea fotbalului. Nici Serie A italiană (739 milioane euro), nici Bundesliga germană (596 milioane euro) şi nici La Liga spaniolă (514 milioane euro) nu s-au apropiat de liga engleză în ceea ce priveşte investiţiile în jucători din această vară.

Liverpool a ieşit în evidenţă mai mult ca niciodată din punct de vedere al cheltuielilor, în condiţiile în care a avut la dispoziţie un lot de jucători care i-a permis să devină campioană în sezonul trecut. "Cormoranii" au investit cele 308,7 milioane de euro pentru transferurile lui Florian Wirtz (125 milioane), Hugo Etikite (95 milioane), Milos Kerkez (46,9 milioane), Jeremie Frimpong (40 milioane) şi Armin Pecsi (1,8 milioane).

Această sumă ar putea creşte însă şi mai mult, dacă gruparea de pe Anfield va reuşit în final să-l transfere şi pe atacantul suedez Alexander Isak de la Newcastle, pentru care "coţofenele" vor o sumă de peste 100 de milioane de euro.

Liverpool stă însă bine şi la capitolul vânzări, încasând în total 183 de milioane de euro, dintre care 70 de milioane din transferul columbianului Luis Diaz la Bayern Munchen.

5 cluburi engleze în Top 5 cluburi europene



Cluburile engleze ocupă de altfel primele locuri în topul celor mai mari cheltuitori din acest mercato. În spatele lui Liverpool, liderul grupului, se află Chelsea(287 milioane euro), Manchester United (229 milioane), Arsenal (224 milioane) şi Manchester City (176,9 milioane).

Printre cinci clasate în acest top au cheltuit împreună 1,224 miliarde de euro pentru a-şi întări loturile, mai mult decât orice altă ligă în total, notează EFE.

Pe locul al şaselea se află Atletico Madrid, care a cheltuit 172 de milioane de euro în această vară, urmată de rivala sa spaniolă Real Madrid (167,5 milioane) şi, în mod surprinzător, de Sunderland, formaţie nou promovată în prima ligă engleză, cu 141 de milioane de euro, care o devansează pe câştigătoarea Europa League, Tottenham Hotspur, echipa fundaşului român Radu Drăguşin, care a investit la rândul ei 140 de milioane de euro în transferuri. Agerpres

