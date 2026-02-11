Londonezii au luat această decizie la o zi după eșecul înregistrat de Spurs cu Newcastle, scor 1-2.

Tottenham, forțată să îi plătească lui Thomas Frank o sumă uriașă

Se pare însă că Tottenham este bună de plată după decizia luată în cazul lui Thomas Frank.

Conform The Sun, Tottenham a plătit 10 milioane de lire sterline pentru a-l elibera pe Thomas Frank de contractul cu Brentford în momentul în care șefii lui Spurs au decis să îl aducă la echipă.

Tehnicianul danez a semnat cu formația londoneză un contract valabil până în vara anului 2028, contract potrivit căruia antrenorul urma să încaseze 8 milioane de lire sterline pe sezon.

Având în vedere că rezultatele au întârziat să apară la Tottenham, iar conducerea clubului a decis ca Thomas Frank să fie demis înainte de termen, Spurs va fi obligată să îi plătească o sumă uriașă antrenorului.

Londonezii ar putea fi forțați să îi plătească antrenorului salariul până la finalul contractului, adică 18 milioane de lire sterline, având în vedere că Frank a încasat deja 6 milioane de lire sterline, dar acest lucru este valabil doar în cazul în care nu există o clauză de reziliere, lucru puțin probabil.

O astfel de clauză poate însemna achitarea unui an de contract, adică 8 milioane de lire sterline.