PSG insista pentru transferul lui Dele Alli de la Tottenham! Ce raspuns a oferit clubul englez la cea de-a doua oferta a parizienilor!

PSG isi doreste sa profite de relatia rece pe care o are in ultima vreme Alli cu antrenorul sau, Jose Mourinho.

PSG cauta sa se intareasca la mijlocas, iar prin urmare, Tomas Tuchel a pus ochii pe englezul Dele Alli (24 de ani). Tottenham a respins insa si cea de-a doua oferta de la PSG.

Parizienii isi doresc cu insistenta sa il imprumute pe Alli, mai ales dupa ce fotbalistul englez a declarat ca ar dori sa o paraseasca pe Tottenham in urma relatiei reci pe care o are cu Jose Mourinho.

Surse din cadrul clubului englez afirma ca fotbalistul nu va pleca totusi si asteapta sa lupte pentru un loc de titular, conform Sky Sports.

Francezii si-au manifestat din nou intentia pentru mijlocas Angliei cu cateva zile in urma.

Tottenham have rejected a second loan bid from PSG for midfielder Dele Alli.