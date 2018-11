Primul gigant european care confirma discutiile pentru "Superliga" planuita de FIFA: "Nu suntem interesati in aceste conditii"

Documentele Football Leaks, publicate de publicatia germana Der Spiegel, au dezvaluit discutiile avute in interiorul FIFA pe seama unei "superligi" in care sa joace 16 cele mai mare cluburi din Europa.

Arsenal este primul club care confirma discutiile pe seama organizarii unei "superligi" europene, din care sa faca parte cele mai puternice cluburi ale continentului! Clubul englez a transmis, insa, ca nu este interesat sa participe in conditiile discutate pana la acest moment.

Arsenal a transmis ca nu este de acord sa participe intr-o superliga europeana care ar slabi Premier League si celelalte campionate.

Anuntul a fost facut chiar de directorul lui Arsenal, Vinai Venkatesham.

"Arsenal nu este si nu a fost interesata sa joace intr-o competitie care ar slabi Premier League.



Premier League este cea mai puternica liga din sport in acest moment si nu intentionam sa afectam desfasurarea acestui campionat.

Am vazut articole pe seama faptului ca Arsenal a luat in considerare sa se mute in aceasta superliga europeana. Nu n-am gandit niciodata la asa ceva. Dar trebuie sa fim implicati in aceste discutii, pentru ca aceasta este responsabilitatea noastra", a spus Venkatesham, citat de Goal.com.

Pe de alta parte, un alt conducator al lui Arsenal, Raul Sanllehi, a declarat ca "nu stim ce ne rezerva viitorul, dar va pot asigura ca actuala situatie este cea optima si suntem mandri sa fim parte a Premier League".