Refuzat de Rotariu, Becali isi joaca ultima carte! Atac la omul la care viseaza de sezoane bune: "E fotbalist adevarat"

Gigi Becali viseaza sa aduca nationala la FCSB si vrea sa inceapa cu Dorin Rotariu si Andrei Ivan. Ambii fotbalisti evolueaza, insa, in strainatate si nu sunt dornici sa se intoarca in tara.

Gigi Becali a anuntat in aceasta saptamana ca intentioneaza sa demareze negocierile pentru aducerea lui Dorin Rotariu, dar fotbalistul a anuntat aseara, prin intermediul tatalui sau, ca nu este interesat de o oferta din Romania. Fostul atacant dinamovist, acum imprumutat de Brugge la Alkmaar, vrea sa ramana in Vest.

"Nici gand sa se intoarca! El e de trei luni la Alkmaar, chiar joi a jucat tot meciul si a dat si gol. Nu e dupa mine, dar nu vrea el in primul rand. Mai are contract cu Brugge un an si jumatate. Acum a inceput sa si joace la Alkmaar", a declarat tatal fotbalistului, Ilie Rotariu, pentru Gazeta Sporturilor.

Refuzat de Rotariu, Becali da ultimul atac la Ivan

Cum sansele ca Rotariu sa vina la FCSB bat spre 0, atat din pricina faptului ca atacantul nu vrea sa paraseasca Olanda, cat si a trecutului sau dinamovist, Gigi Becali mai are o singura carte de jucat. Iar aceea se numeste Andrei Ivan.

Becali incearca sa ia legatura cu rusii de la Krasnodar si sa rezolve transferul internationalului U21, daca Rapid Viena nu va achita clauza de cumparare definitiva asupra careia s-a inteles cu clubul care il detine.

Andrei Ivan este unul dintre favoritii lui Becali inca de pe vremea cand imbraca tricoul Craiovei. El a mai incercat de-a lungul timpului sa-l achizitioneze, insa a esuat de fiecare data.

"Ivan e fotbalist! Mi-a placut tot timpul de el! Krasnodarul vrea 1.8 milioane pe el. Mi-a zis ca daca Rapid Viena nu da 900 de mii in iarna, cade toata intelegerea. Atunci o sa platesc eu banii si il iau", spunea Becali la inceputul lunii octombrie.