Croatii vor razbunare dupa UMILINTA din tur! 21.45 Croatia - Spania! Vice-campioana mondiala, in pericol de retrogradare din Liga A! Toate meciurile zilei

16:53 Croatia - Spania este cel mai tare meci din prima zi a saptamanii UEFA Nations League. Nationala lui Luis Enrique are 6 puncte dupa primele 3 meciuri, fiind invinsa in ultima etapa de catre Anglia chiar pe propriul teren. De partea cealalta, Croatia are doar 1 punct pe propriul teren contra Angliei, insa are un meci mai putin disputat fata de celelalte 2 echipe din grupa. In tur, Spania a distrus-o pe Croatia la Elche cu 6-0!



Clasamentul grupei 4 din Liga A:

1. Spania 3 meciuri 6 puncte

2. Anglia 3 meciuri 4 puncte

3. Croatia 2 meciuri 1 punct



Tot in Liga A se disputa un meci tare intre Belgia si Islanda - oaspetii sunt deja retrogradati din Liga A dupa ce nu au obtinut niciun punct in 3 partide, avand golaveraj 1-11! Belgia are 2 victorii din 2 meciuri si da golgheterul acestei editii a UEFA Nations League - Romelu Lukaku are 4 goluri in cele 2 partide disputate.



Clasamentul grupei 2 din Liga A

1. Belgia 2 meciuri 6 puncte

2. Elvetia 3 meciuri 6 puncte

3. Islanda 3 meciuri 0 puncte