Dezvaluiri in premiera: cum a vrut Burleanu de doua ori sa-l puna selectioner pe Hagi! Ce raspuns i-a dat "Regele" de fiecare data

Razvan Burleanu a incercat in doua randuri sa il convinga pe Gica Hagi sa preia echipa nationala, dar a fost refuzat de fiecare data.

De doua ori a incercat Razvan Burleanu, presedintele Federatiei Romane de Fotbal, sa il convinga pe Gica Hagi sa preia fraiele echipei nationale. S-a intamplat inainte ca actualul selectioner, Cosmin Contra, sa fie numit in functie.

Andrei Vochin, consilier al presedintelui FRF, a dezvaluit si motivele pentru care Hagi a refuzat.

"Hagi este intotdeauna o varianta si a fost si inainte, chiar si cand era o perioada mai rece intre el si FRF. Hagi a avut oferta de a veni la negocieri. Cred ca au fost doua situatii in care se discuta despre selectioner si in care el a fost pus pe lista, iar Razvan Burleanu a incercat sa discute cu el despre aceasta tema. De fiecare data a refuzat, invocand faptul, care este normal pana la urma, ca ar fi un conflict de interese. Atata vreme cat are un club de fotbal pe care il patroneaza, nu mai vorbesc ca il si antreneaza, a zis ca nu poate fi selectioner", a spus Vochin la Telekom.

Pe de alta parte, Andrei Vochin a negat vehement faptul ca Burleanu ar avea acum vreo intentie de a-l inlocui pe Cosmin Contra cu Gica Hagi.

"Nu stiu de unde si cum si cine a dat o astfel de informatie, dar ea este gresita. Nu s-a pus problema nicio clipa", a mai spus consilierul sefului de la Casa Fotbalului.