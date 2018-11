Revine Petrescu la CFR? Intalnire la nivel inalt intre Super Dan si cel mai important om din vestiarul CFR-ului

Dan Petrescu a retrogradat cu formatia pe care o antrena in China!

Camora si Dan Petrescu s-au intalnit la Cluj dupa ce fostul antrenor de la Urziceni si CFR a revenit in tara.

Portughezul spune insa ca nu a discutat cu "Bursucul" despre o eventuala revenire a acestuia pe banca tehnica a feroviarilor.

"M-am intalnit cu Dan Petrescu, dar nu la stadion, ci la un restaurant, la pranz. Sincer, nu am vorbit deloc despre CFR, am vorbit despre exeperienta lui din China. Avem antrenor, suntem pe primul loc, suntem bine si in Cupa Romaniei", a declarat Camora conform celor de la Telekom Sport.

In momentul de fata, CFR are antrenor, Conceicao a dus-o pe CFR pe prima pozitie in Liga 1, dar revenirea lui Petrescu nu este imposibila.