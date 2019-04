Andone, eliminat din Cupa Angliei! City, in cursa pentru toate cele 4 trofee ale sezonului  

Visul frumos s-a spulberat pentru Florin Andone.

Brighton a fost eliminata din Cupa Angliei. Manchester City se indreapta spre castigarea celui de-al doilea trofeu al sezonului. Dupa ce au castigat Cupa Ligii, elevii lui Pepe Guardiola s-au calificat si in finala Cupei Angliei dupa 1-0 cu Brighton. Singurul gol al meciului a fost marcat de Gabriel Jesus, in minutul 4.

Florin Andone nu a fost titular pentru Brigton, insa a fost introdus in minutul 66. Manchester City se va lupta pentru trofeu cu invingatoarea dintre Watford si Wolverhampton.

Manchester City este in cursa pentru toate cele patru trofee in acest sezon. Echipa lui Guardiola a castigat Cupa Ligii, este in finala Cupei Angliei, e la doua puncte in spatele lui Liverpool in Premier League cu un meci mai putin jucat, iar UEFA Champions League se va duela in sferturi cu Tottenham.