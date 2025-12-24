Costel Pantilimon (38 de ani), fostul portar al naționalei României și al lui Manchester City, urmărește atent tot ce se întâmplă în Premier League și se declară impresionat de mutarea făcută de o echipă cu pretenții.



După ce l-a vândut pe Alexander Isak la Liverpool, Newcastle l-a transferat pe Nick Woltemade (23 de ani) de la VfB Stuttgart, în schimbul sumei de 75 de milioane de euro. Atacantul german s-a impus rapid în campionatul Angliei, unde a reușit să marcheze deja de șapte ori, la care se mai adaugă alte două reușite în Champions League și Cupa Ligii.



Costel Pantilimon, impresionat de Nick Woltemade



Fostul portar a remarcat, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro, impactul pe care l-a avut Woltemade asupra echipei într-un timp foarte scurt.



”Woltemade, mi se pare... raportul calitate-preț a fost surprinzător. Impactul cu Premier League s-a întâmplat foarte rapid și, sincer, nu mă așteptam”, a spus fostul portar.



Nu mai puțin de 145 de milioane de euro a încasat Newcastle după ce a renunțat la golgheterul Alexander Isak. Transferul a fost realizat pe finalul perioadei de mercato din vară, deoarece ”coțofenele” au vrut să le forțeze mâna rivalilor de pe Anfield.



CV-ul lui Costel Pantilimon:

