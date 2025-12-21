Atacantul norvegian Erling Haaland a reuşit o dublă pentru Manchester City în meciul câştigat pe teren propriu de echipa sa, cu scorul de 3-0, în faţa formaţiei West Ham United, sâmbătă, în etapa a 17-a a campionatului de fotbal al Angliei.



Haaland a punctat în minutele 5 şi 69 ale întâlnirii de pe Etihad Stadium şi a ajuns astfel la un total de 104 goluri în Premier League, 19 dintre ele în actuala ediţie a ligii engleze (în 17 meciuri).



Cealaltă reuşită a gazdelor l-a avut ca autor pe mijlocaşul olandez Tijjani Reijnders (38).



Internaţionalul norvegian l-a depăşit astfel în clasamentul all time al marcatorilor din campionatul Angliei pe portughezul Cristiano Ronaldo, autorul a 103 goluri pentru Manchester United. Primele trei locuri în această ierarhie sunt ocupate de englezii Alan Shearer (260 goluri), Harry Kane (213) şi Wayne Rooney (208).

