Fulham - Crystal Palace, meci contând pentru etapa a 15-a din Premier League, se va disputa astăzi, începând cu ora 18:30. Confruntarea va fi transmisă în direct exclusiv de către VOYO.

LIVE VIDEO | Fulham - Crystal Palace, astăzi de la 18:30, exclusiv pe VOYO

În același timp, site-ul Sport.ro va reda în format LIVE VIDEO cele mai importante momente ale partidei.

Cu 23 de puncte în 14 etape, Crystal Palace se află pe locul 6 din Premier League și este angrenată în lupta pentru cupele europene din campionatul Angliei.

De cealaltă parte, Fulham a cumulat doar 17 puncte și ocupă poziția a 15-a. Gazdele au un avans de doar 5 „lungimi” față de West Ham, grupare situată pe locul 18 retrogradabil direct.

Bilanțul ultimelor 10 confruntări directe este favorabil pentru Crystal Palace: 4 victorii, 4 remize și doar două înfrângeri. Crystal s-a impus, de asemenea, în precedentele două întâlniri cu Fulham.

Echipele probabile în Fulham - Crystal Palace: