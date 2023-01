Potter, categoric despre transferul de 100 milioane de euro al lui Chelsea: „Are o calitate devastatoare!”

În ciuda faptului că Arsenal a tot încercat să-l semneze pe Mudryk, Șahtior Donețk nu a fost de acord cu oferta „tunarilor”, iar Chelsea a intrat pe fir și s-a înțeles cu conducerea clubului ucrainean.

Antrenorul formației de pe Stamford Bridge, Graham Potter, a vorbit despre transferul lui Chelsea, evidențiind că Mudryk are o calitate fantastică în careul advers.

„Mykhaylo e un jucător tânăr cu o calitate devastatoare în careul advers. E rapid și direct, îmi place de el. Cred că va fi îndrăgit și de galerie”, a spus Graham Potter, citat de jurnalistul sportiv, Fabrizio Romano, pe rețelele social media.

Graham Potter on Mykhaylo Mudryk deal: “Mykhailo is a young player with exciting quality in the final third. He is very fast and direct, I like him”, tells @BBCSport ???????????? #CFC

“I think the crowd will like him!”, he added. pic.twitter.com/9I6mLxN6MW