În vârstă de 22 de ani, fotbalistul era dorit insistent de Arsenal, însă oferta financiară mai bună a celor de la Chelsea, 100 de milioane de euro, i-a convins pe cei de la Shakhtar Donetsk să-l lase pe Stamford Bridge pe Mykhaylo Mudryk.

Jucătorul a ajuns deja la Londra și a fost prezent pe stadion la meciul pe care Chelsea l-a jucat împotriva celor de la Crystal Palace, în Premier League.

Fanii nu au fost prea încântați de secvențele surprinse cu Mykhaylo Mudryk pe stadion, iar câteva comentarii apărute pe rețelele de socializare au fost negative: "Nu pare prea fericit", "Pare că urăște acest stadion".

???????????? Mykhaylo Mudryk is at Stamford Bridge to watch Chelsea-Crystal Palace. pic.twitter.com/5L7L9VpfT5