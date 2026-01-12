Brentford va plăti 10 milioane de euro pentru transferul lui Furo

Brentford a anunțat transferul lui Kaye Furo, atacantul de 18 ani al lui Club Brugge, care a apucat să bifeze doar 8 meciuri și 1 gol pentru "Blauw-Zwart" (5 prezențe și 1 gol în campionat), înainte să facă pasul către Premier League. Clubul deținut de Matthew Benham va plăti 10 milioane de euro, dar mai poate achita alte 5 milioane de euro ca bonusuri de performanță.



Brentford este una dintre revelațiile acestui sezon în prima ligă engleză, ocupând poziția a cincea în clasament, și speră la o calificare în ediția viitoare a Champions League. Lotul lui Keith Andrews mai cuprinde câtiva jucători tineri interesanți, precum Michael Kayode (21 de ani), Yehor Yarmolyuk (21 de ani), Antoni Milambo (20 de ani), Yunus Emre Konak (20 de ani) și Gustavo Nunes (20 de ani).



Tatăl său a fost internațional nigerian

Kaye Furo Tamuno Iyowuna (18 ani / 190 cm) este născut în Belgia, tatăl său fiind Furo Iyenemi (47 de ani), fost internațional nigerian, care a evoluat la Waregem, Sion, Antwerp, Akratitos, Istres și Servette Geneva. Acesta s-a format la academiile lui Royal Antwerp și Club Brugge, înainte să fie promovat la Club NXT (2023-2025) și la echipa de seniori a vicecampioanei Belgiei (2025-2026). Furo a strâns selecții pentru toate naționalele de juniori ale Belgiei (U15 - U21), evoluează ca atacant central și este cotat la 2.5 milioane de euro.



Foto - Getty Images, Brentford FC (FB)

