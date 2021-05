Pogba la Barcelona? Fratele francezului a facut anuntul: "Sper ca va semna!"

Din articol Manchester United incearca sa faca un transfer de la Atletico

Paul Pogba ar putea ajunge la FC Barcelona.

Mathias Pogba, fratele lui Paul Pogba, crede ca, pentru Paul, transferul pe Camp Nou este cea mai buna optiune. Ajuns la 28 de ani, Pogba a avut un sezon bun la Manchester United, pentru care a marcat de 3 ori si a oferit 5 pase de gol.

Pogba va ramane liber de contract in vara urmatoare, iar United ar putea incerca sa il vanda pentru a putea obtine bani pe el. Conform The Sun, Juventus, Real si Barcelona sunt interesate de mijlocasul francez.

"Va vorbi dupa finala Europa League. Nu stiu nimic, dar eu as semna maine, daca as fi in locul lui. Sper ca va semna cu Barcelona", a spus Mathias Pogba.

Manchester United incearca sa faca un transfer de la Atletico

Englezii cauta sa se intareasca pentru sezonul viitor si au pus ochii pe un jucator de la Atletico Madrid.

Aproape sa termine pe locul 2 in Premier League, insa la mare distanta de campiona Manchester City, Manchester United cauta sa se intareasca pentru sezonul viitor, in care vor sa atace titlul si sa-l castige pentru prima data dupa plecarea lui Sir Alex Ferguson.

Mirror scrie ca "diavolii rosii" il vor pe Marcos Llorente, mijlocasul spaniol al lui Atletico Madrid, pe care ar trebui sa plateasca aproape 80 de milioane de euro. Marcos Llorente are 26 de ani si s-a nascut la Madrid. S-a format la Real Madrid, acolo unde a jucat pana in 2019, cand Atletico Madrid, la solicitarea lui Simeone, l-a transferat pentru 40 de milioane de euro.

Llorente are 79 de meciuri la Atletico Madrid, pentru care a marcat 18 goluri. Mijlocasul spaniol a bifat 39 de meciuri si pentru Real Madrid, iar din 2020 joaca si in nationala Spaniei.