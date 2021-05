BREAKING NEWS | Becali a facut primul anunt despre noul antrenor: "Stie mai mult fotbal ca toti! E acum in fata mea! Sa nu veniti cu camerele, ca-l scot prin alta parte"

Becali s-a repliat rapid dupa ce Sumudica i-a refuzat oferta.

Are deja o varianta pentru inlocuirea lui. Becali sustine ca l-a invitat pe antrenor la el pentru negocieri. Tratativele se poarta chiar in aceste momente.

Patronul FCSB a refuzat sa dezvaluie identitatea celui pe care-l vrea pe banca. Nu e nici Petrescu, nici Edi Iordanescu, nici Olaroiu sau Rednic. Becali promite sa schimbe foaia cu noul om de pe banca. Il va lasa sa-si faca treaba.

"Nu stiu cine vine antrenor. Am aici in fata mea pe unul, dar nu va spun voua. Dupa ce pun antrenorul asta acum, o sa schimb numarul de telefon ca gata. Iar m-am apucat cu povesti la telefon... Va fi 500% antrenor. Nu ma mai bag. Nici telefon, nimic.

Olaroiu? Ce e cu Olaroiu? El poate sa vina oricand. Cand am avut nevoie de el, m-a ajutat, n-a vrut niciun ban. Nu e Olaroiu antrenorul de care va spun acum. Lucescu e cel mai bun, n-a facut nimeni ce face el. Olaroiu e al doilea antrenor al Romaniei, e mare antrenor!

Voi erati hotii si eu eram prostul pana acum. De acum nu o sa mai fiu prostul. Va las in suspans. Daca va spun o minciuna? Nu e OK. Mai bine nu va spun, ca nu-mi place sa mint. Am un antrenor, da. Abia acum a venit. Sa nu vina oamenii degeaba cu camerele, am iesire prin alta parte. Nu ma mai bag la echipa, nu ma mai intereseaza. Nu-mi incalc principiile. Ii zic: obiectivul principal e banul! Jucatorii tineri! Daca Dan Petrescu nu mai injura, il iau in calcul. Negociem si cu el!

Cu Adrian Mutu nu e adevarat. La FCSB nu e adevarat cu Adi Mutu. Iau un antrenor pe care-l stiu, stiu ce-i poate capul. Cunoaste fotbal, e doxa de fotbal, stie fotbal cat toti! Si Edi Iordanescu poate fi antrenor, are valoare, a luat campionatul. Poate fi la noi candva, dar nu acum. E om cuminte, de familie frumoasa, stie fotbal. O sa renunte putin la infatuare. La mandrie, la trufie.

Rednic nu e... El putea sa vina, dar are bani multi, nu-i mai arde. Dupa ce a facut la Viitorul, nu mai... El facea bascalie la interviuri si la Iasi, si la Viitorul", a spus Becali la Digisport.