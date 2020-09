Cosmarul lui Bale la Real Madrid este aproape de final! Un GIGANT din Premier League este gata sa il transfere

Bale isi doreste sa plece de la Real Madrid dupa ce in ultimul sezon nu a jucat aproape deloc.

Recent, Bale a declarat ca nu ar exclude o mutare in Premier League, iar Marca a scris ca Manchester United este interesata de serviciile lui. Zidane nu l-a folosit deloc pe galez in ultimele 7 meciuri de campionat sezonul trecut. Aflat la nationala Tarii Galilor pentru meciurile din Nations League, Bale a vorbit despre situatia de la Real Madrid. El a spus ca mai are contract 2 ani de zile si momentan nu poate face nimic.

Chiar daca primeste 17 milioane de euro pe sezon, atacantul lui Real Madrid si-ar dori sa plece de la echipa. De asemenea, el a declarat recent ca va pleca de pe Bernabeu doar daca o alta echipa ii va oferi un salariu la fel de mare.

Potrivit Marca, Manchester United este favorita sa il transfere pe jucator, chiar daca pana acum britanicii nu au facut vreo oferta concreta.

Tottenham este si ea interesata de Bale, dar nu doreste sa plateasca suma ceruta de madrileni. El a mai evoluat la londonezi in perioada 2007-2013, dupa care a fost vandut la Madrid pentru 101 milioane de euro.

"Anul trecut, Real Madrid a blocat totul in ultimul moment. Eram entuziasmat pentru proiectul respectiv, dar nu s-a materializat. Clubul nu m-a lasat sa plec. Eu inca imi doresc sa joc si sunt foarte motivat. Deci, depinde doar de club. Nu pot sa fac foarte multe lucruri, ei se afla in control. Am un contract, asa ca pot doar sa continui ceea ce fac deja si sa sper ca va aparea ceva in viitor", a spus Bale despre transferul ratat in China.

"Soarta mea se afla in mainile clubului, iar ei imi ingreuneza situatia, ca sa fiu sincer. Daca as primi o oferta, cu siguranta m-as uita la ea (n.r. - intrebat despre un posibil transfer in Premier League). A mai ramas mult timp din actuala fereastra de mercato. Timpul ne va spune ce se va intampla.", a declarat Gareth Bale pentru Sky Sports.