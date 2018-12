Pogba, DESCATUSAT dupa plecarea lui Mourinho: "Acum jucam ce vrem noi sa jucam!" Mesaj pentru portughez

Paul Pogba a renascut in cele trei meciuri de la plecarea lui Mourinho de la Manchester United.

Manchester United redevine o forta in Anglia dupa despartirea de Mourinho. Cu Solskjaer pe banca, United a marcat 12 goluri in 3 partide si a recuperat de la 11 puncte fata de Arsenal pana la doar 3.

Paul Pogba a fost cel mai bun jucator al englezilor, 4 goluri si 3 pase decisive in cele trei partide disputate in saptamana de la plecarea lui Mourinho. Acuzat de Mourinho ca e un virus un vestiar, Pogba a fost declarat omul meciului de fiecare data, a alergat cel mai mult de pe teren, a reusit cele mai multe pase, driblinguri si tacklinguri, fiind unul dintre cei mai buni, poate chiar cel mai bun, mijlocas din Europa in aceasta perioada.

Pogba a recunoscut la finalul partidei cu Bournemouth ca jucatorii sunt mult mai fericiti acum de cand nu mai este Mourinho la United.

"E diferit. Am castigat niste meciuri cu vechiul manager, dar acum e un stil diferit de joc, mai ofensiv, asa ca avem mai multe ocazii de gol. Asa ca incercam sa jucam asa de acum. Asa dorim sa jucam, vrem sa atacam si asta incercam sa facem pe teren. Poate ca am realizat acum ca suntem Manchester United, trebuie sa fim la cel mai inalt nivel si sa urcam in fruntea ligii. Reactia jucatorilor, toata lumea se simte bine acum, e tot ce avem nevoie. Jucam unii pentru altii si acum avem si rezultate", a spus Pogba.

United nu mai are sanse la titlul de campioana, fiind la 19 puncte in spatele liderului Liverpool si e la 8 puncte de locul 4, ocupat de Chelsea in acest moment.