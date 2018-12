FREE UNITED! Faza FANTASTICA pentru echipa scapata de Mourinho! Ce a putut sa faca Rashford in fata unui adversar

Manchester United merge perfect cu Solskjaer antrenor!

In fata lui Bournemouth, United a inceput show-ul cu o faza minunata a lui Rashford. Atacantul a luat o actiune pe cont propriu in partea stanga, apoi i-a pasat in fata portii goale lui Pogba. A fost 1-0 pe Old Trafford inca din minutul 5!