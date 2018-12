Solskjaer, emotionat pana la lacrimi! Cum a fost primit norvegianul de fanii lui Manchester United! Aparitia surpriza din tribuna!

Solskjaer s-a intors pe Old Trafford dupa 11 ani.

Ole Gunnar Solskjaer a avut parte de o primire impresionanta pe stadionul lui Manchester United. Zeci de mii de fani l-au aplaudat in picioare pe norvegianul care a marcat 123 de goluri in cei 11 ani petrecuti pe "Teatrul viselor", iar acesta nu si-a putut stapani lacrimile. Cei mai norocosi fani s-au ales cu autografe si poze.



Wayne Rooney, fostul atacant al lui Manchester, a fost si el prezent la meciul pe care "diavolii rosii" l-au disputat in compania lui Huddersfield. In prezent jucatorul lui D.C United, el a plecat de la Manchester in vara lui 2017 si a evoluat un sezon pentru Everton, echipa la care a debutat in Premier League.



Manchester United s-a impus in al doilea meci al lui Solskjaer pe banca, scor 3-1, si pare ca incepe sa isi revina dupa plecarea portughezului Mourinho, in timp ce Pogba a fost declarat omul meciului in ambele partide. Etapa trecuta, United a reusit sa marcheze 5 goluri pentru prima data dupa plecarea lui Sir Alex Ferguson. United a urcat doua pozitii, fiind acum pe locul 6, cu 32 de puncte.