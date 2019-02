Pogba a fost aproape de o decizie radicala sub comanda lui Mourinho: "A trebuit sa stranga din dinti si sa continue!" DEZVALUIREA fratelui fotbalistului

Paul Pogba devenise un jucator invizibil in timpul mandatului lui Jose Mourinho la Manchester United.

Paul Pogba era pregatit sa plece de la Manchester United din cauza lui Jose Mourinho, a dezvaluit fratele fotbalistului

Pogba, cel mai scump jucator din istoria lui United, cazuse in dizgratie in timpul mandatului lui Mourinho si fusese tinut pe banca in ultima parte a mandatului portughezului pe banca echipei din Premier League.

Totusi, castigatorul Cupei Mondiale cu nationala Frantei a fost "reactivat" de Ole Gunnar Solskjaer, care a marturisit ca are foarte mare incredere in Pogba. Drept urmare, jucatorul a reusit de la preluarea echipei de catre Solskjaer sa marcheze sase goluri si sa dea cinci pase de gol in cele opt meciuri jucate de United in Premier League sub comanda noului tehnician.

Pogba putea fi istorie la United daca Mourinho nu pleca, a marturisit fratele fotbalistului, potrivit Mirror. Acesta din urma a povestit ca Paul a luat in considerare sa renunte la echipa din Premier League din cauza relatiei tensionate cu antrenorul.

"E normal ca i-a trecut prin minte. Dar astazi este unde este. Era sub contract si a trebuit sa stranga din dinti si sa continue sa munceasca", a dezvaluit fratele lui Pogba.