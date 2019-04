Francezii arunca BOMBA! Pogba e la cutite cu Solskjaer: despartirea e iminenta

Dupa relatia tensionata cu Mourinho, Pogba a stricat prietenia si cu Solskjaer.

Le Parisien arunca bomba! Pogba a intrat in razboi si cu Ole Gunnar Solskjaer si va pleca mai mult ca sigur de la Manchester United in aceasta vara. Dupa ce relatia tensionata dintre jucatorul francez si fostul antrenor al englezilor, Jose Mourinho, a tinut prima pagina a ziarelor, a venit randul ca mijlocasul sa ajunga la cutite si cu actualul antrenor.

Astfel, Paul Pogba deschide larg usile celor de la Real Madrid. Daca pana acum mai exista un semn de intrebare referitor la decizia jucatorului in privinta viitorului sau, avand in vedere ca Solskjaer i-a redat postul de titular in echipa, odata cu anuntul francezilor, despartirea lui Pogba de United pare iminenta.

Mijlocasul francez a declarat in mai multe randuri ca Real Madrid este un club de vis pentru orice jucator de fotbal si ca nu ar spune niciodata "NU" unui transfer la echipa de pe Bernabeu.

Mai mult, Zinedine Zidane, care il apreciaza in mod deosebit pe Pogba, a lasat de inteles ca daca acesta va dori sa vina la Real Madrid, usa ii este deschisa.