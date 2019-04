Pogba, "disperat" sa distruga Barcelona in meciul din UCL! E sansa lui: miza uriasa a prestatiei sale pe Camp Nou

Barcelona - Manchester United e meciul decisiv al acestei confruntari din sferturile UEFA Champions League.

Paul Pogba va fi mai mult decat "disperat" sa joace bine in aceasta seara, avand in vedere cat de mult isi doreste sa ajunga la Real Madrid in aceasta vara, scrie Daily Mail.

Englezii sustin ca Pogba va face tot posibilul sa impresioneze pe teren, pentru a demonstra ca merita toti banii pentru transferul la Real Madrid in aceasta vara.

Zinedine Zidane este in plina cautare de "talente", care sa-l ajute sa construiasca echipa perfecta la Real Madrid sezonul viitor. Antrenorul francez nu si-a ascuns niciodata admiratia pentru conationalul sau. "Imi place foarte mult, pentru ca stie cum sa apere si sa atace. Daca vrea sa vina la Real Madrid atunci cand se desparte de Manchester, de ce nu?", a spus Zidane.

De partea cealalta, Paul Pogba a vorbit si el despre Real Madrid, pe care a numit-o echipa visurilor oricarui fotbalist, mai ales odata cu revenirea lui Zinedine Zidane pe banca.

Totusi, potrivit sursei citate, Paul Pogba nu este pe placul lui Florentino Perez. Din acest motiv, o prestatie spectaculoasa a francezului impotriva Barcelonei ar putea fi decisiva pentru ca cei de la Real sa se hotarasca in ceea ce priveste transferul sau pe Santiago Bernabeu.