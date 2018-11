Pleaca la Real daca nu i se indeplineste dorinta! ULTIMATUMUL dat de un star al lui United oficialilor echipei de pe Old Trafford

Manchester United ar putea pierde unul dintre cei mai importanti jucatori daca nu ia o decizie rapida.

Marcus Rashford este cea mai proaspata bijuterie a academiei Manchester United. El este deja un star in Premier League, cu toate ca are doar 21 de ani.

Totusi, progresul sau este tratat cu precautie pe Old Trafford. Oficialii de la Manchester vor sa-l transforme pe Rashford intr-un jucator cheie incetul cu incetul, insa fotbalistul incepe sa devina nerabdator, avand in vedere ca face parte din prima echipa de aproape trei ani.

Calitatea sa in fata rivalilor, viteza si felul in care loveste mingea sunt foarte populare in intreaga lume si atrag o multime de oferte in jurul sau.

Real Madrid il vrea pe Marcus Rashford, iar Mirror si The Sun scriu ca reprezentantii fotbalistului i-au amenintat pe cei de la United ca vor accepta oferta spaniolilor daca situatia de pe Old Trafford nu se schimba.

Atacantul englez vrea sa ramana la United, echipa care i-a oferit totul, insa are o cerinta clara: sa fie titular incontestabil.