Real Madrid il reneaga, iar Chelsea si Man United se lupta pentru a-l transfera! "Nu s-a adaptat vietii de grup!"

Chelsea si Manchester United vor un jucator de la Real Madrid.

Isco e vanat din toate partile din Premier League. Dupa Chelsea, si cei de la Manchester United ii dau tarcoale jucatorului de la Real Madrid.

Acestia din urma au un start de sezon prost, cu probleme mari in meciurile jucate pe teren propriu, cu o schimbare de antrenor si cu semne de intrebare legate de revenirea de forma.

Santiago Solari a preluat acum banca echipei din Madrid, dupa ce a impresionat ca interimar.

Jucatorul a fost unul dintre cei mai importanti oameni ai echipei de pe Bernabeu in perioada mandatului lui Zinedine Zidane. Totusi, in prezent, jucatorul nu mai este in aceeasi forma buna.

Potrivit jurnalistului iberic Eduardo Inda, pentru Isco este in carti o mutare in Premier League.

"Ei (n.r. Cei de la Real Madrid) il considera pe Isco drept unul dintre jucatorii neimplicati in viata de grup, individualist si spun ca are probleme cu greutatea. Astfel, el se gandeste sa plece in Premier League. Are o oferta de la Chelsea si una de la Pep Guardiola, pentru Manchester City", a spus jurnalistul pentru OK Diario.

Isco a adunat 252 de aparitii in tricoul Realului. El a fost transferat de la Malaga in 2013.