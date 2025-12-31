Radu Drăgușin a pierdut 2025, în întregime aproape! Pentru că s-a „rupt“ pe 30 ianuarie, în timpul unui meci european cu Elfsborg, și s-a întors pe teren, abia duminică trecută, pe 28 decembrie, prinzând finalul partidei Crystal Palace – Tottenham (0-1).

Între cele două momente au fost 332 de zile de coșmar! Și, la un moment dat, s-a pus o întrebare: mai are Drăgușin viitor, la Tottenham? Explicația ține de faptul că, având în vedere nivelul sufocant din Premier League, cel mai tare campionat din lume, e foarte greu ca un jucător care a stat 11 luni pe tușă să-și facă revenirea aici.

Așadar, fix după ce Drăgușin și-a făcut reapariția, la Tottenham, duminică trecută, s-au intensificat speculațiile privind posibila sa plecare. Astfel încât românul să joace constant, în Italia spre exemplu, un campionat pe care îl cunoaște și unde ritmul e mai puțin intens, comparativ cu Premier League.

Thomas Frank: „Zvonuri și nimic mai mult!“

Inclusiv impresarul lui Drăgușin, Florin Manea, a spus că Radu vrea să joace constant, în următoarea perioadă, după ce a pierdut aproape un an întreg. Problema care se pune e următoarea: poate juca, în mod constant, la Tottenham?

Acum, antrenorul echipei, Thomas Frank, a oferit un prim răspuns. Și a lăsat de înțeles că are nevoie de Drăgușin, că se bazează pe el și că știrile care curg despre posibila sa plecare sunt simple zvonuri.

„În momentul de față, sunt încântat că Drăgușin s-a întors pe teren. Pentru că vorbim despre un jucător care a stat pe tușă vreo zece luni. Așadar, revenirea e un pas uriaș pentru el. De fapt, e cel mai important lucru. Eu am spus mereu: Radu are nevoie de mai multe antrenamente cu prima echipă și de meciuri la echipa de rezerve. Și e evident că, treptat, devine tot mai bun, tot mai pregătit. Asta e cel mai important lucru pentru noi. În rest, zvonurile sunt zvonuri și nimic mai mult“, a comentat Thomas Frank.

Dacă va continua, la Tottenham, Drăgușin va avea șanse mari de a aduna minutele pe care le vrea. Pentru că, în primele două luni ale anului, programul londonezilor va fi unul sufocant, cu meciuri din trei în trei zile aproape!

Drăgușin poate fi văzut în acțiune, chiar pe 1 ianuarie, în partida Brentford – Tottenham, de la ora 22:00. Meciul va fi LIVE pe VOYO și pe Sport.ro!

