Florin Manea a lămurit situația lui Radu Drăgușin: „Pentru toată lumea ar fi bine”

Agentul jucătorului român a dezvăluit că o mutare este posibilă în această iarnă , dar niciuna dintre echipele din Italia care îl doresc pe Drăgușin nu a făcut o mișcare concretă.

După o absență de aproape un an, internaționalul român a evoluat în finalul de meci cu Crystal Palace din Premier League de duminică seară, după ce Thomas Frank l-a introdus pe teren în minutul 85 în locul lui Archie Gray.

Fundașul central român a avut un an foarte greu, marcat de ruptura ligamentelor încrucișate suferită în ianuarie, care l-a ținut departe de gazon pentru mai bine de 11 luni.

„Problema e că vine după 11 luni, are doi concurenţi de elită. Oricărui antrenor sub presiune îi e frică să te arunce direct şi e o situaţie dificilă. Ne gândeam că dacă până în iulie nu joacă opt, nouă, 10 meciuri, am pierde şi astea şase luni. În loc de 11 ar fi 17 luni, atunci vedem. Poate există vreo situaţie să meargă undeva împrumut să joace mai mult.

(n.r. - Există posibilitatea unui împrumut acum până în vară?) Da, noi, eu cu Radu, vorbeam treaba asta, cei de la Tottenham nu ne-au zis nimic, dar vorbim şi cu ei, că e şi spre binele lor, jucătorul nu pierde din valoare, intră în ritm din nou, e win-win.

Dacă ar avea opt meciuri, ar fi bune, dar să nu fie mai puţine. Vorbim zilele următoare cu cei de la Tottenham şi vedem care e viziunea lor.

(n.r. - Echipele din Italia l-au contactat?) Nu, n-am fost contactaţi, sunt speculaţii. Probabil că posibilitatea împrumutului a trezit o grămadă de echipe din Italia. N-a vorbit nimic cu Juve, noul director sportiv de la Juve era la Genoa şi mă ştie. Nu pot spune că avem ceva concret, sunt speculaţii, dar în Italia şi-ar găsi imediat spaţiu la echipele de top. Vorbeşte limba, e adaptat Italiei, ştie campionatul. Acolo a crescut. Probabil de aia el e o ţintă.

A avut ghinion în Anglia, a început să joace, s-a accidentat, a stat, dar până la urmă a prins 30 de meciuri în Anglia, dar gândiţi-vă că înainte a avut un campionat în Serie A şi unul în Serie B, adică nu e considerat experimentat. Era era considerat under în România anul trecut şi el juca deja de doi ani.

El vrea să joace, e normal, iar cu cât are mai multe meciuri jucate până la barajul cu Turcia fizic nu o să fie o problemă, mental nici atât.

Nu ştiu dacă Tottenham ne-ar refuza, că nu are sens. E bine şi pentru ei, şi pentru jucător, pentru toată lumea ar fi bine. Pe noi ne preocupă starea lui momentan. Dacă cei de la Tottenham nu vor să discute despre o opţiune, da, probabil (n.r. - s-ar discuta şi despre un împrumut). Momemtan, Tottenham nu are cum să ceară mai mult decât cu cât l-a cumpărat, nu va fi sub 20 de milioane o sumă de transfer”, a declarat Florin Manea la Prima Sport.

Fundașul central de 23 de ani a adunat 38 de meciuri în tricoul lui Tottenham, de la transferul său realizat în ianuarie 2024.

Radu Drăgușin este cotat la 22 de milioane de euro, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

