Florin Manea a lămurit situația lui Radu Drăgușin: „Pentru toată lumea ar fi bine”

Florin Manea a lămurit situația lui Radu Drăgușin: &bdquo;Pentru toată lumea ar fi bine&rdquo; Premier League
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Radu Drăgușin a revenit pe teren după o absență de aproape un an.

TAGS:
radu dragusinTottenhamPremier LeagueSerie AFlorin Manea
Din articol

Fundașul central român a avut un an foarte greu, marcat de ruptura ligamentelor încrucișate suferită în ianuarie, care l-a ținut departe de gazon pentru mai bine de 11 luni.

După o absență de aproape un an, internaționalul român a evoluat în finalul de meci cu Crystal Palace din Premier League de duminică seară, după ce Thomas Frank l-a introdus pe teren în minutul 85 în locul lui Archie Gray.

Tottenham s-a impus cu 1-0 în acel meci, grație reușitei lui Archie Gray din minutul 42.

Florin Manea: „E bine şi pentru Tottenham, dar şi pentru jucător”

Florin Manea a fost întrebat despre viitorul lui Radu Drăgușin, având în vedere concurența pe care o are fundașul central la Tottenham.

Agentul jucătorului român a dezvăluit că o mutare este posibilă în această iarnă, dar niciuna dintre echipele din Italia care îl doresc pe Drăgușin nu a făcut o mișcare concretă.

„Problema e că vine după 11 luni, are doi concurenţi de elită. Oricărui antrenor sub presiune îi e frică să te arunce direct şi e o situaţie dificilă. Ne gândeam că dacă până în iulie nu joacă opt, nouă, 10 meciuri, am pierde şi astea şase luni. În loc de 11 ar fi 17 luni, atunci vedem. Poate există vreo situaţie să meargă undeva împrumut să joace mai mult.

(n.r. - Există posibilitatea unui împrumut acum până în vară?) Da, noi, eu cu Radu, vorbeam treaba asta, cei de la Tottenham nu ne-au zis nimic, dar vorbim şi cu ei, că e şi spre binele lor, jucătorul nu pierde din valoare, intră în ritm din nou, e win-win.

Dacă ar avea opt meciuri, ar fi bune, dar să nu fie mai puţine. Vorbim zilele următoare cu cei de la Tottenham şi vedem care e viziunea lor.

(n.r. - Echipele din Italia l-au contactat?) Nu, n-am fost contactaţi, sunt speculaţii. Probabil că posibilitatea împrumutului a trezit o grămadă de echipe din Italia. N-a vorbit nimic cu Juve, noul director sportiv de la Juve era la Genoa şi mă ştie. Nu pot spune că avem ceva concret, sunt speculaţii, dar în Italia şi-ar găsi imediat spaţiu la echipele de top. Vorbeşte limba, e adaptat Italiei, ştie campionatul. Acolo a crescut. Probabil de aia el e o ţintă.

A avut ghinion în Anglia, a început să joace, s-a accidentat, a stat, dar până la urmă a prins 30 de meciuri în Anglia, dar gândiţi-vă că înainte a avut un campionat în Serie A şi unul în Serie B, adică nu e considerat experimentat. Era era considerat under în România anul trecut şi el juca deja de doi ani.

El vrea să joace, e normal, iar cu cât are mai multe meciuri jucate până la barajul cu Turcia fizic nu o să fie o problemă, mental nici atât.

Nu ştiu dacă Tottenham ne-ar refuza, că nu are sens. E bine şi pentru ei, şi pentru jucător, pentru toată lumea ar fi bine. Pe noi ne preocupă starea lui momentan. Dacă cei de la Tottenham nu vor să discute despre o opţiune, da, probabil (n.r. - s-ar discuta şi despre un împrumut). Momemtan, Tottenham nu are cum să ceară mai mult decât cu cât l-a cumpărat, nu va fi sub 20 de milioane o sumă de transfer”, a declarat Florin Manea la Prima Sport

Fundașul central de 23 de ani a adunat 38 de meciuri în tricoul lui Tottenham, de la transferul său realizat în ianuarie 2024.

Radu Drăgușin este cotat la 22 de milioane de euro, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Cum a reacționat Zelenski în momentul în care Trump a spus că Rusia „doreşte să vadă Ucraina reuşind” | VIDEO
Cum a reacționat Zelenski &icirc;n momentul &icirc;n care Trump a spus că Rusia &bdquo;doreşte să vadă Ucraina reuşind&rdquo; | VIDEO
ARTICOLE PE SUBIECT
Transfer stelar pentru Radu Drăgușin! Echipa care luptă pentru semnătura lui
Transfer stelar pentru Radu Drăgușin! Echipa care luptă pentru semnătura lui
Surpriză uriașă după revenirea la Tottenham: &rdquo;Radu Drăgușin și-a dat OK-ul! Transferul e &icirc;n desfășurare&rdquo;
Surpriză uriașă după revenirea la Tottenham: ”Radu Drăgușin și-a dat OK-ul! Transferul e în desfășurare”
Radu Drăgușin, reacție emoționantă după ce a trecut prin infern: &bdquo;Astăzi am văzut lumina&rdquo;
Radu Drăgușin, reacție emoționantă după ce a trecut prin infern: „Astăzi am văzut lumina”
ULTIMELE STIRI
Superlativele lui Balint pentru 2025. &bdquo;Tănase, cel mai bun jucător din Superliga&rdquo;. Cine e MVP la capitolul fotbaliști straini
Superlativele lui Balint pentru 2025. „Tănase, cel mai bun jucător din Superliga”. Cine e MVP la capitolul fotbaliști straini
Barcelona i-a găsit &icirc;nlocuitor lui Lewandowski! Catalanii au &icirc;nceput negocierile
Barcelona i-a găsit înlocuitor lui Lewandowski! Catalanii au început negocierile
Ilie Dumitrescu a dezvăluit de ce a apărut Louis Munteanu cu tricoul lui FCSB: &rdquo;Asta e problema!&rdquo;
Ilie Dumitrescu a dezvăluit de ce a apărut Louis Munteanu cu tricoul lui FCSB: ”Asta e problema!”
Victor Pițurcă, verdict pentru FCSB după &rdquo;perioada neagră&rdquo; a campioanei! Pe cine susține &icirc;n lupta la titlu: &rdquo;Mi-aș dori să c&acirc;știge campionatul!&rdquo;
Victor Pițurcă, verdict pentru FCSB după ”perioada neagră” a campioanei! Pe cine susține în lupta la titlu: ”Mi-aș dori să câștige campionatul!”
Ofertă din Superliga pentru Steliano Filip!
Ofertă din Superliga pentru Steliano Filip!
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
E gata! Gigi Becali a făcut anunțul despre revenirea lui Florinel Coman la FCSB

E gata! Gigi Becali a făcut anunțul despre revenirea lui Florinel Coman la FCSB

Jackpot pentru Gigi Becali! Cota unui jucător de la FCSB a crescut cu 330%

Jackpot pentru Gigi Becali! Cota unui jucător de la FCSB a crescut cu 330%

Cel mai fericit că Inter l-a adus pe Chivu: &rdquo;Inzaghi nu mă folosea niciodată!&rdquo;

Cel mai fericit că Inter l-a adus pe Chivu: ”Inzaghi nu mă folosea niciodată!”

Gigi Becali le-a decis viitorul lui Charalambous și Pintilii: &rdquo;Cum să primești salariu dacă pierzi?&rdquo;

Gigi Becali le-a decis viitorul lui Charalambous și Pintilii: ”Cum să primești salariu dacă pierzi?”

Lovitură pentru Universitatea Craiova! Oltenii, părăsiți de antrenor chiar &icirc;nainte de finalul anului

Lovitură pentru Universitatea Craiova! Oltenii, părăsiți de antrenor chiar înainte de finalul anului

Atalanta - Inter Milano 0-1! Cristi Chivu &icirc;ncheie anul pe primul loc &icirc;n Serie A după o victorie c&acirc;t un campionat. Clasamentul

Atalanta - Inter Milano 0-1! Cristi Chivu încheie anul pe primul loc în Serie A după o victorie cât un campionat. Clasamentul



Recomandarile redactiei
Superlativele lui Balint pentru 2025. &bdquo;Tănase, cel mai bun jucător din Superliga&rdquo;. Cine e MVP la capitolul fotbaliști straini
Superlativele lui Balint pentru 2025. „Tănase, cel mai bun jucător din Superliga”. Cine e MVP la capitolul fotbaliști straini
Ilie Dumitrescu a dezvăluit de ce a apărut Louis Munteanu cu tricoul lui FCSB: &rdquo;Asta e problema!&rdquo;
Ilie Dumitrescu a dezvăluit de ce a apărut Louis Munteanu cu tricoul lui FCSB: ”Asta e problema!”
Victor Pițurcă, verdict pentru FCSB după &rdquo;perioada neagră&rdquo; a campioanei! Pe cine susține &icirc;n lupta la titlu: &rdquo;Mi-aș dori să c&acirc;știge campionatul!&rdquo;
Victor Pițurcă, verdict pentru FCSB după ”perioada neagră” a campioanei! Pe cine susține în lupta la titlu: ”Mi-aș dori să câștige campionatul!”
Lovitură pentru Universitatea Craiova! Oltenii, părăsiți de antrenor chiar &icirc;nainte de finalul anului
Lovitură pentru Universitatea Craiova! Oltenii, părăsiți de antrenor chiar înainte de finalul anului
Hai să trăim ziua de azi! Alexandru Stănilă scrie despre iluzia că m&acirc;ine e garantat
Hai să trăim ziua de azi! Alexandru Stănilă scrie despre iluzia că mâine e garantat
Alte subiecte de interes
Fricțiuni &icirc;ntre Ange Postecoglou și Radu Drăgușin? Celebrul Jamie Caragher spune de ce nu joacă fotbalistul rom&acirc;n + &Icirc;ntrebarea pe care o lansează
"Fricțiuni" între Ange Postecoglou și Radu Drăgușin? Celebrul Jamie Caragher spune de ce nu joacă fotbalistul român + Întrebarea pe care o lansează
Ce a spus Ange Postecoglou despre Radu Drăgușin &icirc;nainte de debutul &icirc;n noul sezon! Cum l-a numit australianul pe fundașul rom&acirc;n
Ce a spus Ange Postecoglou despre Radu Drăgușin înainte de debutul în noul sezon! Cum l-a numit australianul pe fundașul român
Paradoxul Jamie Vardy. Are un meniu neindicat sportivilor, dar la 37 de ani face spectacol &icirc;n Premier League. Ce consuma la pauza partidei cu Tottenham, &icirc;n care a marcat
Paradoxul Jamie Vardy. Are un meniu neindicat sportivilor, dar la 37 de ani face spectacol în Premier League. Ce consuma la pauza partidei cu Tottenham, în care a marcat
Liverpool trece pe modul low cost . Soluție de avarie după refuzul lui Zubimendi
Liverpool trece pe modul "low cost". Soluție de avarie după refuzul lui Zubimendi
Fostul fotbalist al lui Dinamo, &rdquo;printre cei mai buni&rdquo; la debutul &icirc;n Serie A!&nbsp;
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A! 
Răzvan Marin, elogiat &icirc;n presa italiană după debutul cu AS Roma: &rdquo;Cel mai bun!&rdquo; Reacția fotbalistului rom&acirc;n
Răzvan Marin, elogiat în presa italiană după debutul cu AS Roma: ”Cel mai bun!” Reacția fotbalistului român
CITESTE SI
Ședința CCR a fost am&acirc;nată, din nou, după ce judecătorii PSD nu au venit. Noul termen propus pentru contestația &Icirc;CCJ

stirileprotv Ședința CCR a fost amânată, din nou, după ce judecătorii PSD nu au venit. Noul termen propus pentru contestația ÎCCJ

Au fost prinși &icirc;mpreună la un an de la divorț. C&acirc;nd toată lumea credea că au rupt orice legătură și nu &icirc;și mai vorbesc, cei doi au fost surprinși &icirc;n timp ce făceau cumpărături de Crăciun

protv Au fost prinși împreună la un an de la divorț. Când toată lumea credea că au rupt orice legătură și nu își mai vorbesc, cei doi au fost surprinși în timp ce făceau cumpărături de Crăciun

Jennifer Lopez, apariție spectaculoasă de Crăciun. Cum s-a pozat vedeta la 56 de ani. GALERIE FOTO

stirileprotv Jennifer Lopez, apariție spectaculoasă de Crăciun. Cum s-a pozat vedeta la 56 de ani. GALERIE FOTO

Un deputat PNL acuză judecătorii CCR de &bdquo;sfidare la adresa rom&acirc;nilor&rdquo;. &bdquo;Privilegii nesimțite&rdquo;

stirileprotv Un deputat PNL acuză judecătorii CCR de „sfidare la adresa românilor”. „Privilegii nesimțite”

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!